Sabrina Salerno all’età di 53 anni sfoggia un fisico perfetto e ben curato, ma quale è il suo segreto di bellezza? Scopriamolo insieme.

Chi non ricorda il successo negli anni ottanta di Sabrina Salerno con la canzone Boys, che fece impazzire le adolescenti di quell’epoca e non solo. Ma i suoi successi non finirono lì anche con Jo Squillo a Sanremo con la canzone Siamo donne. Nonostante gli anni passati dagli anni ottanta ad oggi sembra che il tempo si sia fermato lì, sempre in perfetta forma fisica nonostante Sabrina abbia 53 anni, ma quale è il suo segreto? Scopriamo se segue una dieta specifica e se pratica una regolare attività fisica.

Sabrina Salerno e la sua forma fisica perfetta: ecco i suoi segreti

Sabrina Salerno nonostante l’età è una donna molto attenta all’aspetto fisico, l’abbiamo notato recentemente al Festival di Sanremo. Scopriamo i segreti della sua forma fisica perfetta, che ha svelato alla Gazzetta dello Sport di recente.

Sabrina non si definisce una donna perfetta, ma ci mette tanto impegno per stare bene e in forma, secondo la show girl è anche questione di genetica, ma comunque bisogna prestare attenzione! Ha sempre praticato sport da adolescente, faceva il salto in alto, poi per una serie di motivi ha lasciato ma all’età di 40 anni ha deciso di dare un vero e proprio cambiamento alla sua vita. Infatti Sabrina Salerno dedica molto più tempo a se stessa, in particolar modo segue una dieta sana ed equilibrata e pratica sport.

Ma è seguita da un personal trainer da circa 4 anni, nonostante le restrizioni a causa del Covid lei non rinuncia, segue i corsi on line.

Sabrina Salerno si alleva con Trx e pole dance, che non è proprio un’attività facile, anzi richiede molta flessibilità, giochi di equilibrio, coordinazione e soprattutto molta concentrazione. Si allena circa 3 volte a settimana, ma talvolta riesce anche 5 volte in una settimana. Ma la showgirl afferma che il solo allenamento non basta il connubio perfetto è seguire una dieta sana ed equilibrata. Non assume zuccheri, ma non riesce a rinunciare ad un calice di vino rosso, quindi fa una piccola eccezione.

La sua alimentazione è molto sana, assume regolarmente frutta e verdura. Mangia anche molte zuppe, ma non rinuncia ai cibi salati come pizza e un bel piatto di spaghetti al pomodoro. Sabrina Salerno dorme almeno 8 ore al giorno, si sa che il riposo aiuta tanto e non solo è fondamentale per vivere bene e in salute.

Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport Sabrina Salerno afferma che non si è mai sentita bella, si è fatta apprezzare per quella che ha. E’ sposata con l’imprenditore Enrico Monti, dalla loro storia è nato Luca Maria Monti. La show girl ha confessato di aver avuto un pò di problemi con il figlio perchè si è ritrovato una mamma un po’ ingombrante, per la sua fisicità. Sabrina ha concesso tempo al figlio e ha elaborato la cosa con il tempo. Luca Maria non accettava di dividere la mamma con il pubblico. Ormai è cresciuto e ha imparato a conviverci ed accettarla.

(Fonte: Gazzetta dello Sport)