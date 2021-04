Serena Rossi, l’attrice napoletana molto apprezzata dal pubblico, è sempre attenta al proprio aspetto fisico, scopriamo se segue una dieta specifica.

Serena Rossi, l’attrice e conduttrice televisiva napoletana apprezzata e conosciuta dal pubblico italiano, appare sempre in splendida forma. L’abbiamo vista di recente in tv ha affiancato Amadeus nell’ultima puntata del Festival della canzone italiana. Non solo anche nell’ultima fiction televisiva andata in onda sulla Rai, Mina Settembre, l’abbiamo notata in tutta la sua perfetta forma fisica, oltre che alla sua bellezza. E’ molto amata dal pubblico, ma come un pò tutte ha avuto un pò di problemi con una dieta in passato, ha ammesso lei stessa in un’intervista a OK salute e benessere.

In passato diversi registi l’avevano consigliato di perdere qualche chilo perchè erà troppo formosa, ma oggi è in splendida forma, ma che dieta segue? Noi di CheDonna.it vi sveliamo la dieta che segue Serena Rossi.

Serena Rossi in perfetta forma: il segreto è la dieta

Serena Rossi conosciuta anche come doppiatrice italiana oggi sfoggia un fisico perfetto e sano, sicuramente è una donna molta attenta alla propria salute. Si sa che se si mangia sano non solo ne beneficia la forma fisica, ma anche l’organismo. Un pò come tutte anche Serena pone attenzione a ciò che mangia ma segue una dieta dimagrante, molto rigida, restrittiva o l’attrice napoletana si concede ad un regime alimentare sano, salutare e gustoso?

Durante l’intervista rilasciata a OK salute e benessere, Serena Rossi ha affermato che all’età di 18 anni ha partecipato ad un provino durante il quale le fu riferito che se voleva avere quel ruolo doveva necessariamente perdere peso. L’attrice decise di perdere peso perchè non voleva rinunciare a quella parte, si trattava di una dieta iperproteica. La dieta prevede nessuna assunzione di carboidrati, limitava il consumo di cibi grassi e inoltre assumeva alimenti ricchi di proteine. Nonostante tanti sacrifici l’attrice iniziò a perdere peso ma ci furono conseguenze negative sulla sua forma fisica. Infatti Serena si sentiva sempre stanca, debole e infelice, ebbe problemi ormonali, il ciclo mestruale si alterò e quindi smise la dieta. In questa fase ringrazia la sua famiglia, per lei è stata la sua ancora di salvezza, facendole capire che la dieta che stava seguendo non era adatta a lei.

Ma per fortuna Serena Rossi è riuscita a trovare un equilibrio alimentare, segue una dieta sana e bilanciata, la dieta mediterranea.

Non solo è attenta alla dieta, ma svolge una regolare attività fisica, due volte alla settimana pratica il reformer pilates, che insegna una corretta postura e dona maggiore armonia e fluidità ai movimenti. Per l’attrice è un vero e proprio toccasana per il suo corpo, inoltre riesce a scaricare le tensioni, lo stress della quotidianità.

Passiamo all’alimentazione, segue una dieta sana e bilanciata, la tipica dieta mediterranea, mangia tutto senza rinunciare a nulla, ma pone molta attenzione alle porzioni e condimenti. Ma l’attrice confessa che non è sempre rigida con se stessa, ogni tanto qualche sgarro se lo concede, come giusto sia!

Si sa che bisogna porre attenzione anche preparazione delle pietanze, anche la cottura va ad influenzare il peso corporeo. Serena Rossi essendo napoletana è amante del buon cibo, dei piatti della tradizione partenopea quindi mangia tutto senza essere troppo rigida con se stessa. Però confessa che prestare attenzione alla dieta, infatti ha imparato a cucinare bene soprattutto evita cotture poco salutari che potrebbero influenzare negativamente sul peso corporeo.

Lo stile alimentare è sano ed equilibrato non manca nulla nella dieta, frutta e verdure di stagione, pane e pasta, legumi cereali, latticini, pesce, carne bianca e rossa. Senza dimenticare del condimento l’olio rigorosamente extra vergine. L’attrice quindi segue una dieta equilibrata, dedicandosi al proprio corpo.