Barrette home made cocco e cioccolato: uno snack sano, goloso e light

Se siete alla ricerca di uno snack semplice, goloso, sano e leggero, le barrette home made cocco e cioccolato sono quello che fa per voi. Scopriamo come prepararle passo dopo passo.

La cioccolata è senza dubbio uno dei dolci più amati e consumati, ma non sempre si può consumare con leggerezza, soprattutto quando si segue un regime alimentare controllato, quando si deve perdere qualche chilo o quando ci si allena.

Se però avete voglia di spezzare la fame o concedervi una dolcissima colazione ma anche sana, le barrette home made cocco e cioccolato saranno la scelta perfetta. Ottime anche da servire ai bambini che le ameranno gustate assieme ad un semplice bicchiere di latte freddo. Scopriamo gli ingredienti e la ricetta per prepararle.

Barrette home made cocco e cioccolato: gli ingredienti e la ricetta per prepararle

La ricetta delle barrette home made cocco e cioccolato è stata diffusa e creata dal food blogger della pagina Instagram fitandmind_ ed è presentata in modo davvero invitante e come ottime e sane sostitute delle barrette comunemente in commercio:

” vi proponiamo un’idea per realizzare delle semplici e salutari barrette #homemade da gustare al volo come spuntino. Gli ingredienti semplici e naturali che abbiamo utilizzato, le rendono sicuramente migliori di quelle che si trovano in commercio ricche di zuccheri!! Per realizzare circa 10 barrette da 30g l’una vi occorre…”

Gli ingredienti

Per preparare le barrette home made cocco e cioccolato, avrete bisogno di:

120 grammi di fiocchi di soia al cioccolato

125 grammi di cioccolato fondente 85%

30 grammi di sciroppo d’agave

30 grammi di olio di cocco

10 grammi di cocco rapè

Il procedimento

In un pentolino sciogliere il cioccolato fondente assieme all’olio di cocco e al dolcificante naturale, lo sciroppo d’agave. Dopo aver ottenuto una miscela abbastanza omogenea versarvi i fiocchi di soia al cioccolato e dopo aver miscelato in modo perfetto, versare il composto su una teglia foderata con della carta da forno.

Con una spatola o anche un cucchiaio distribuire e livellare l’impasto su tutta la teglia. Lasciar riposare il tutto in frigorifero per almeno 3 ore o anche per un’intera notte. Dopo aver fatto riposare l’impasto, tagliare le barrette e cospargerle con del cocco rapè. Le barrette sono pronte per essere gustate!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fit & Mind (@fitandmind_)

