Sabrina Salerno: dal padre alla migliore amica, 5 curiosità che non conosci

Sabrina Salerno è una delle cantanti più amate dal panorama nostrano, ma sei sicuro di conoscere proprio tutto su di lei? Ecco 5 cose che sicuramente non conosci.

Sabrina Salerno è senza dubbio uno dei personaggi più amati, e chiacchierati, del panorama nostrano. Icona di bellezza e sensualità indiscussa negli anni 80′, e ancora oggi, ha fatto breccia nel cuore di milioni di italiani.

Tanti sono i suoi fan e non solo nel bel paese, ma in tutto il mondo e probabilmente anche tu, che stai reggendo queste righe, sei uno dei suoi fedeli sostenitori. Per questo motivo vogliamo metterti alla prova e vedere se sei un suo vero. Conosci davvero tutto sul suo conto? Ecco 5 cose che probabilmente non conosci su Sabrina Salerno.

5 cose che sicuramente non conosci su Sabrina Salerno

Sabrina Salerno è una delle cantanti italiane più famose. Basti pensare, infatti, che i suoi singoli di successo come Boys e Sexy Girl hanno avuto un ottimo riscontro non solo nelle classifiche nostrane, ma anche in tutto il mondo. In particolar modo in paesi come la Germania e Australia. Insomma, decisamente un risultato non da poco.

Sabrina, però, non è soltanto un personaggio affermatosi negli anni 80′, in quanto il suo successo continua ancora oggi. Basti pensare che è stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2020 di Amadeus, una delle edizioni di maggior successo, e come rivelato da lei stessa ai microfoni di Io e Te, è stata cercata dalla produzioni dei reality show più famosi come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, ma la sua risposta è sempre stata negativa: “Non mi piace che la gente mi veda costantemente“.

Nonostante appaia come una delle donne più belle del nostro paese, Sabrina ha confidato di non aver avuto un bellissimo rapporto con se stessa. Lo avreste mai detto? A 20 anni, infatti, si vedeva come un brutto anatroccolo.

Nonostante il suo aspetto sia piuttosto eccentrico, se paragonato a quello delle sue colleghe che hanno optato per uno stile più “austero”, Sabrina ha arredato casa sua con uno stile semplice e classico. Per quanto riguarda i suoi rapporti personali, invece, sapevate che la sua migliore amica è la figlia di uno dei volti più noti del piccolo schermo schermo degli italiani? Ebbene sì, Sabrina Salerno e la figlia di Mara Venier, Elisabetta Ferracini, sono migliori amiche.

L’ultima curiosità, invece, riguarda il rapporto con suo padre, che non l’ha mai riconosciuta. Fin quando lei 2019 non si è fatta coraggio e lo ha contattato. I due hanno provato, con qualche difficoltà, a ricostruire un rapporto ma nel luglio dello stesso anno purtroppo lui è volato in cielo.