Victoria De Angelis e il selfie dopo la doccia in una camera d’albergo di Los Angeles: la bassista dei Maneskin è incantevole con un solo asciugamano bianco.

Viso acqua e sapone, rilassata e serena dopo una doccia rigenerante, Victoria De Angelis regala un selfie mozzafiato ai suoi milioni di fan. Dopo aver lasciato New York dove hanno incantato tutti prima partecipando allo show di Jimmy Fallon, uno dei programmi più visti negli Stati Uniti e poi con un concerto con cui hanno trascinato il pubblico con la loro musica, i Maneskin che hanno approfittato della permanenza nella Grande Mela anche per assistere ad un concerto di Harry Styles, hanno raggiunto Los Angeles dove questa sera si esibiranno in concerto avendo tra il pubblico anche Tiziano Ferro che ha annunciato con una storia sui social di aver acquistato il biglietto.

Per smaltire la fatica di giorni intensi e del viaggio, Victoria De Angelis, dopo aver preso possesso della propria camera d’albergo, si è concessa una doccia rigenerante. Tra le storie di Instagram ha così pubblicato una foto in cui sfoggia la sua bellezza naturale.

Victoria De Angelis incantevole senza trucco e senza filtri: la bassista dei Maneskin è splendida dopo la doccia

Pur avendo solo 21 anni, Victoria dei Maneskin non solo sta realizzando i suoi sogni lavorando duramente insieme a Damiano David, Thomas Raggi ed Ethan Raggi con cui ha dato vita al sogno Maneskin che oggi è una splendida realtà ammirata in tutto il mondo. Se sul palco Victoria sfoggia un look da vera rockstar con trucco e outfit abbinati a quelli dei suoi amici, nella vita di tutti i giorni ama anche mostrarsi al naturale.

Nella foto che vedete qui in alto, Victoria che ha cambiato diverse volte il proprio look incantando sempre i suoi fan, si trova in una camera d’albergo di Los Angeles. Nella foto si mostra dopo essersi coccolata con una doccia, si mostra totalmente senza trucco e senza filtri, con un solo asciugamano bianco intorno al corpo e uno sui capelli.

Il selfie dopo la doccia ha letteralmente fatto impazzire i milioni di fan dei Maneskin che hanno condiviso la foto di Victoria su tutti i social.