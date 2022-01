Tagliatelle fresche alla crema di carciofi e salsiccia: un primo da chef!

Tagliatelle fatte in casa, crema di carciofi, salsiccia e ricotta: c’è tutto per preparare un fantastico primo piatto che ameranno tutti

La pasta fresca fatta in casa ha sempre uno sprint particolare e non è difficile da preparare, anche senza la macchinetta. E per valorizzarla al meglio c’è bisogno di un condimento naturale, anche se ricco di sapore. Ecco perché le tagliatelle fresche alla crema di carciofi e salsiccia (più ricotta e parmigiano) sono un primo piatto intelligente.

Ovviamente se avete poco tempo, usate le tagliatelle all’uovo, fresche o secchie, già pronte. Ma la soddisfazione di preparare tutto con le vostre mani è unica.

Tagliatelle fresche alla crema di carciofi e salsiccia, tutti i passaggi

Abbiamo scelto la versione bianca delle tagliatelle fresche alla crema di carciofi e salsiccia, ma voi potete anche aggiungere 3-4 pomodorini tagliati in due.

Ingredienti:

400 di farina tipo 0

2 uova

Per il condimento

6 cuori di carciofo

150 g di salsiccia

1 scalogno

80 g di ricotta

40 g di parmigiano grattugiato

1 ciuffetto di prezzemolo

3-4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Il primo step è la pasta fresca, una ricetta sempre valida. Versate la farina sul piano di lavoro, fate la fontana al centro e versate le uova intere insieme ad un cucchiaio di olio, due cucchiai di acqua e un pizzico di sale.

Impastate con forza per almeno 15 minuti sul piano di lavoro infarinato, fino ad ottenere un impasto consistente e liscio. Poi formate una palla e mettetela in frigorifero avvolta in pellicola da cucina per un’ora.

Mentre aspettate, pulite, lavate e tagliate a fettine lo scalogno. Quindi stufatelo in una padella con un cucchiaio di olio e un pizzico di sale.

Non appena lo scalogno è ammorbidito, aggiungete i cuori di carciofo puliti e tagliati a fettine lasciandoli cuocere fino a quando diventano morbidi. Basteranno 10 minuti a fiamma moderata, aggiungendo un cucchiaio di acqua.

A quel punto togliete metà dei carciofi che serviranno per la decorazione finale del piatto, aggiungete anche la ricotta e mescolate brevemente per far incorporate bene i due sapori. Poi versate nel boccale di un mixer è frullate per ottenere la crema di carciofi.

In una padella sbriciolate con le mani o una forchetta la salsiccia dopo aver eliminato il budello e rosolatela a fiamma vivace in una padella calda. Una decina di minuti e potete spegnere.

Mettete a bollire l’acqua per la pasta e preparate le tagliatelle. Stendete l’impasto sulla spianatoia infarinata e con un coltello affilato oppure con la macchina per la pasta ricavate le vostre tagliatelle regolari.

Cuocetele in acqua salata e scolatele al dente. Poi finite la cottura in una padella ampia mantecandole con la salsiccia e la crema di carciofi, aggiungendo 2-3 cucchiai di prezzemolo tritato finemente completando con del parmigiano grattugiato.

Infine servite con qualche pezzetto di carciofo intero, un filo d’olio e una macinata di pepe fresco in ogni piatto.