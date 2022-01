Patty Pravo rifatta? Il cambiamento della diva della musica italiana

Patty Pravo rifatta? La grande diva della musica italiana ha dettato mode con la sua bellezza, ma ha mai ceduto alla chirurgia? Foto.

Patty Pravo non ha bisogno di presentazioni. Da anni sulla scena musicale italiana, ha dettato mode sia musicalmente che stilisticamente. Con i suoi outfit senza sempre diversi ha fatto perdere la testa a tutti. Uomini e Donne letteralmente innamorati di lei come artista e come donna. La Pravo ha debuttato quando era giovanissima ed oggi è una vera icona, ma è rimasta sempre la stessa?

Sono tante gli artisti che, nel corso degli anni, hanno ceduto al fascino della chirurgia estetica. L’ha fatto anche Patty Pravo?

Patty Pravo rifatta? Le foto di ieri e di oggi

Patty Pravo è non solo una delle voci italiane più belle, ma anche una donna bellissima. Bionda e con due occhi meravigliosi, la bellezza dell’artista ha incantato tutti sin dagli esordi. Una bellezza che ha superato i segni del tempo. Ancora oggi, infatti, la Pravo è una delle donne italiane più belle. Ma la bellezza di Patty Pravo è totalmente naturale? A svelare qualcosa è stato Striscia la Notizia con la rubrica “Fatti e rifatti”.

Secondo Striscia la Notizia, la Pravo si sarebbe sottoposta a dei piccoli ritocchi come il sollevamento delle palpebre. Inoltre, potrebbe aver cambiato leggermente l’aspetto delle labbra e degli zigomi. Secondo la rubrica “Fatti e rifatti” di Striscia la Notizia, la Pravo si sarebbe sottoposta a dei piccoli interventi, ma sarà vero?

In ogni caso, Patty Pravo resta una donna bellissima, amatissima dagli uomini e dalle donne per il suo indiscutibile talento che le ha permesso di vendere milioni di dischi e scalare le classifiche ma anche per la sua indiscutibile bellezza.

Sia nelle foto di ieri che in quelle di oggi, infatti, la bellezza di Nicoletta Strambelli è indiscutibile. Tra le tante artiste italiane, nonostante siano passati anni dal suo debutto, la Pravo non smette di stupire mettendosi sempre in gioco e tuffandosi in nuove esperienze con cui riesce puntualmente a conquistare ulteriormente il cuore del suo pubblico.