Simona Ventura rifatta? I ritocchini svelati da Striscia la Notizia

Simona Ventura si è rifatta o la sua bellezza è tutto frutto di madre natura? Ecco che cosa ha scoperto Striscia La Notizia su di lei.

Simona Ventura è senza dubbio una delle conduttrici più apprezzate e brave del piccolo schermo degli italiani. Tanti sono i programmi lanciati da lei che ancora oggi, seppur con altri volti, proseguono la loro messa in onda ed è inutile negare che una buona fetta di telespettatori invoca il suo ritorno per determinati show in quanto nonostante siano passati anni dal suo addio non riescono a vedere nessun’altra conduttrice adatta al ruolo se non lei.

Simona è anche particolarmente apprezzata dal pubblico del piccolo schermo, oltre che per la sua professionalità, anche per la sua bellezza. Anche se alcuni insinuano che il suo charme non sia del tutto frutto di madre natura ma che sia ricorsa all’aiuto del chirurgo per migliorare alcuni aspetti del suo corpo che non la convincevano, ma sarà realmente così o sono soltanto pettegolezzi sul suo conto?

Striscia La Notizia rivela i presunti ritocchini di Simona Ventura

Per rispondere a questo quesito, ci siamo rivolti a Striscia la Notizia che da anni si dedica ad una delle rubriche più amate da chi apprezza la cronaca rosa nostrana. Ovviamente stiamo parlando di Fatti e Rifatti, che indaga sui presunti ritocchini fatti dai più noti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo ed ovviamente durante il corso di questi anni non potevano non dedicare uno speciale servizio a Simona Ventura, data la sua enorme popolarità.

Prima di rivelare però quali sono i presunti ritocchini estetici della conduttrice, è bene fare alcune precisazioni a riguardo. La prima è che questo articolo è stato redatto con l’unico scopo di rispondere alla curiosità dei lettori e non vuole in alcun modo giudicare le scelte personali intraprese dai personaggi trattati. Ognuno è libero di fare ciò che meglio del suo corpo senza essere oggetto di giudizi o commenti negativi.

Detto questo, scopriamo subito insieme che cosa ha scoperto il noto tg satirico e cliccando qui potrete vedere il servizio completo dedicato alla conduttrice di Citofonare Rai 2.

Secondo il programma ideato da Antonio Ricci su Canale 5, Simona Ventura si è rifatta e la sua bellezza sarebbe stata aiutata dall’aiuto di un abile chirurgo. Secondo quanto rivelato nel servizio, la conduttrice avrebbe scelto di aumentare la grandezza del suo seno ed avrebbe anche modificato l’aspetto del suo naso e non solo. Nel servizio in questione si insinua anche che la Ventura abbia modificato alcuni tratti del suo viso.

Ovviamente questo è questo si evince dal servizio, ma non possiamo confermarlo con assoluta verità. L’ultima parola spetta sempre alla diretta interessata, che potrebbe smentire o confermare le indiscrezioni trapelate dal noto TG Satirico.

Che si sia rifatta o meno, poco cambia in quanto Simona Ventura è senza dubbio una delle conduttrici più brave e bella della tv.