Antonella Mosetti rifatta? Prima e dopo la chirurgia, foto

Antonella Mosetti, l’ex ragazza di Non è la Rai più amata del piccolo schermo, si è rifatta? Ecco le foto del prima e dopo il successo.

Antonella Mosetti è senza alcun dubbio una delle ex ragazze di Non è la Rai che ha trovato un maggior riscontro sul piccolo schermo degli italiani in quanto tanti sono i progetti a cui ha preso parte durante il corso di questi anni dopo che ha detto addio al centro Palatino di Roma.

La Mosetti ha condotto tantissimi programmi e lavorato con i colossi della tv. Per non parlare delle esperienze nei vari salotti televisivi e nella casa del Grande Fratello Vip che l’hanno consacrata nel cuore dei telespettatori. Antonella, inutile negarlo, è apprezzata anche per il suo aspetto. Anche se molti insinuano che la sua bellezza non sia del tutto frutto di madre natura, ma che abbia ricorso all’aiuto del chirurgo per modificare alcune parti del suo corpo, ma sarà vero? Antonella Mosetti è rifatta oppure no?

Vediamo insieme le foto di prima e dopo il successo, così da capire com’è cambiata la showgirl durante il corso di questi anni.

Antonella Mosetti si è rifatta? Ecco le foto di prima e dopo il successo

Prima di scoprire la presunta verità sui ritocchini di Antonella Mosetti, è bene fare alcune precisazioni a riguardo. La prima è che questo articolo non vuole assolutamente giudicare o condannare le scelte prese dal personaggio in questione ma vuole soltanto rispondere alle curiosità degli utenti della rete. Ognuno, com’è giusto che sia, è libero di poter fare ciò che vuole con il proprio corpo.

Detto questo, scopriamo subito se la bellezza dell’ex ragazza di Non è la Rai è tutto frutto di madre natura o meno. Per rispondere a questo dubbio abbiamo fatto riferimento ad un servizio di Striscia La Notizia, Fatti e Rifatti, a lei dedicato che indica quali sarebbero gli interventi a cui si sarebbe sottoposta la Mosetti.

Secondo il noto Tg Satirico, Antonella avrebbe aumentato il volume delle sue labbra e avrebbe aumentato di qualche taglia il seno, ma sarà vero?

Nello stesso servizio mandato in onda su canale 5, vengono mostrate anche alcune dichiarazioni della Mosetti stessa in cui rivela senza troppi peli sulla lingua a quali interventi si è sottoposta e quali no. Antonella ha ammesso di essersi rifatta il seno due volte. La seconda volta perché il primo intervento non era riuscito come sperato ed ha dovuto rivolgersi ad un altro professionista.

Per questo riguarda gli altri interventi, Antonella Mosetti ha smentito i vari ritocchini affermando di non essersi rifatta nient’altro. Nemmeno i zigomi, visto che in alcune ospitate nei vari salotti televisivi qualcuno l’aveva accusata di aver modificato i tratti del suo viso, ma lei ha smentito ogni cosa.

Antonella Mosetti si è rifatta? Ecco le foto del suo passato con quelle del presente.