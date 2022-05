Cerchi un outfit trendy e che costi meno di € 50? Puoi averlo, con Bershka!

Stai cercando un outfit trendy per le tue giornate primaverili ma non sai da dove iniziare, e soprattutto vuoi spendere meno di € 50? Sei sulla guida di stile giusta, perché oggi, qui su CheDonna vedremo i 5 capi più trendy del momento da comprare da Bershka!

Trovare i look trendy da indossare in primavera non è sempre facile, perché le mode sono tante, si sovrappongono e alla fine ci ritroviamo con addosso gli stessi look delle nostre amiche. Perché succede questo? Perché quando andiamo nei nostri negozi preferiti le prime cose che ci colpiscono sono gli abiti che vengono esposti in evidenza, e finisce sempre che ci troviamo ad acquistare ciò che indossa il manichino. Come noi, però, può averlo fatto qualcun’altro, e in questo modo perdiamo l’unicità e il nostro stile. Allora come risolvere questa situazione? Studiando le tendenze, e i capi più trendy del momento da acquistare low-cost!

La via migliore per diventare una vera icona di stile è studiare: guardare le sfilate, informarsi leggendo i magazines di moda, sbirciare i social media e i look più proposti del momento. Insomma, ci vuole un po’ di dedizione. Ancora di più se vogliamo essere al passo con le tendenze ma non vogliamo necessariamente svuotarci i portafogli.

Esatto, perché una delle cose più importanti da tenere a mente quando ci prepariamo per una seduta di shopping è prestare attenzione agli sprechi, e quindi non acquistare cose che non ci servono o che indosseremo poche volte.

E come fare a raggiungere questo obiettivo? Facile: confrontando online i prezzi dei capi più trendy del momento dei nostri brand preferiti.

Ad esempio il brand Bershka è uno dei più amati del momento, perché propone mode fresche e innovative, acquistabili a prezzi più che convenienti.

E quindi, possiamo realizzare un outfit trendy con i capi di Bershka che sia low-cost? Assolutamente si!

Come realizzare l’outfit più trendy della primavera con Bershka? Acquistando questi 5 capi low-cost!

La primavera è una stagione in cui è difficile rimanere al passo con le tendenze, perché i cambiamenti repentini di temperatura ci mettono a dura prova. Però esistono dei capi che vanno sempre tenuti nell’armadio, perché sono degli evergreen della moda! E quindi dobbiamo puntare su quelli!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i capi da acquistare da Bershka per realizzare outfit trendy:

completo lino gilet e pantalone: è ufficialmente l’outfit più trendy del momento, ed è quello in tessuto lino composto da gilet smanicato e pantalone a vita alta con gamba larga. Da scegliere nei colori pastello, il total look è possibile acquistarlo da Bershka per un totale di € 51,98.

è ufficialmente l’outfit più trendy del momento, ed è quello in tessuto lino composto da gilet smanicato e pantalone a vita alta con gamba larga. Da scegliere nei colori pastello, il total look è possibile acquistarlo da Bershka per un totale di € 51,98. abito corpetto: i corpetti costituiscono l’elemento trendy del 2022. Da Bershka, ad esempio, è possibile trovare un mini abito, color arancione, con effetto corpetto in vita e gonna portafoglio, ad un costo di € 45,99.

i corpetti costituiscono l’elemento trendy del 2022. Da Bershka, ad esempio, è possibile trovare un mini abito, color arancione, con effetto corpetto in vita e gonna portafoglio, ad un costo di € 45,99. borsa imbottita catena: non c’è niente di meglio della borsa per chiudere un total look, e quindi dobbiamo averla più trendy possibile. Possiamo trovare da Bershka un modello di borsa imbottita con catena che funge da tracolla, per un costo di € 15,99, disponibile in più colori.

non c’è niente di meglio della borsa per chiudere un total look, e quindi dobbiamo averla più trendy possibile. Possiamo trovare da Bershka un modello di borsa imbottita con catena che funge da tracolla, per un costo di € 15,99, disponibile in più colori. blazer in lino con bottone:ultima, ma non per importanza, è la giacca taglio blazer in lino con bottone, che costituisce il capo più trendy e pratico della primavera. Da scegliere nei colori trendy, come il verde o il beige, e si può trovare da Bershka a € 39,99. A proposito, se ami i vestiti ecco i modelli da scegliere per esaltare il tuo fisico!

Anche per oggi termina la guida di stile più fashion di sempre, quella targata CheDonna che ha visto come protagonisti i capi più trendy da acquistare da Bershka sotto i € 50!

Alla prossima guida di stile, per rimanere sempre al passo con tutte le tendenze!