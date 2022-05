Ansia e stress: ecco come combatterli a tavola consumando questi cibi

By

Se ansia e stress ti divorano puoi combatterli a partire dalla tavola scegliendo i cibi giusti: scopri la lista.

Il mondo moderno ci porta inevitabilmente ad essere stressati e a sviluppare stati di ansia. Vita frenetica, ritmi di lavoro pressanti, file chilometriche per svolgere le commissioni e traffico stradale, sono solo alcuni dei fattori scatenanti.

Oltre a tutta questa serie di situazioni, spesso possono unirsi anche difficoltà economiche e familiari che determinano negli individui forti stati di stress mentali e fisici, uniti all’ ansia. Come fare?

Scopriamo quali sono i cibi che aiutano a combattere lo stress, agendo in maniera positiva sull‘umore e migliorando così i livelli di ansia, insonnia ma anche la memoria, che spesso quando si soffre di questi stati tende a vacillare.

Ecco i cibi che aiutano a combattere ansia e stress

Come fa il cibo ad aiutarci quando ci troviamo a vivere situazioni di ansia e stress? Sebbene possa sembrare assurdo esistono invece alcuni alimenti che agiscono direttamente sul nostro umore, in quanto contengono molecole che influenzano i neurotrasmettitori, ovvero coloro che inviano al cervello anche i segnali per migliorare gli stati ansiogeni.

In particolare alcuni cibi hanno delle molecole che agiscono sulla produzione di alcuni ormoni come serotonina, dopamina, melatonina ed endorfine, ovvero quelle che forniscono stati di benessere contrastando invece il cortisolo che è l’ormone dello stress.

Gli alimenti che ci possono venire in “soccorso” quando viviamo stati di ansia e stress sono quelli che contengono triptofano, omega-3, vitamine in particolare quelle del gruppo B, ma anche la vitamina C e diversi sali minerali, tra cui magnesio e potassio.

Vediamo allora quali sono i cibi ricchi di tali sostanze.

1) Frutta secca. In particolare mandorle, pistacchi, nocciole, arachidi sono tutti alimenti ricchi di triptofano. Nello specifico i pistacchi sono ricchi di vitamina idrosolubile, la B6, che interviene nel metabolismo dei nutrienti, migliorando anche la sintesi della melatonina, l’ormone che regola il sonno.

2) Cioccolato fondente. Contiene triptofano, un amminoacido essenziale che non riusciamo a sintetizzare, ma che dobbiamo invece assumere con il cibo. Il cioccolato fondente stimola dunque il buonumore visto che aumenta la produzione di serotonina.

3) Vongole. Aiutano la memoria grazie alla vitamina B12, una sostanza che aiuta anche contro la depressione. L’effetto si potenzia introducendola insieme alle altre vitamine del gruppo B.

4) Carne di maiale. Ricca di vitamina B1 è conosciuta per offrire energia e contribuire al benessere del sistema nervoso.

5) Spinaci. Forniscono acido folico e assumerli migliora l’umore, ansia e stress. Inoltre, aiutano anche a ridurre infiammazione e stress ossidativo. Entrambe le cose contribuiscono al decadimento delle capacità cognitive e motorie.

6) Salmone. Ricco di omega-3 è uno dei pesci che contiene i cosiddetti grassi buoni. Migliora l’umore se si soffre di ansia e depressione. A fornire tali sostanze ci sono anche altri tipi di pesce azzurro tra cui sardine, tonno, sgombro, e così via.

7) Banana. Tra i frutti maggiormente ricchi di potassio c’è la banana. Esso è importante se si soffre di stati depressivi e non deve mancare, inoltre, è utile anche in caso di mal di testa. La banana poi favorisce il sonno e mangiarne una alla sera può aiutare a dormire meglio.