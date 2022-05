Ami i vestiti? Ma sai quale tipologia devi scegliere in base al tuo fisico?

Se sei un amante dei vestiti sei sulla guida di stile giusta, perché oggi qui su CheDonna vedremo come scegliere la tipologia di abito che si addice di più al nostro fisico! Per essere sempre al top in ogni occasione!

I vestiti per molte di noi sono il simbolo dell’estate! Non vediamo l’ora che arrivino le giornate afose ed assolate per indossare uno dei nostri abiti preferiti! Ma siete sicure che quell’abito che amate tanto faccia al caso vostro? La tipologia del vestito valorizza il vostro fisico? Oggi qui su CheDonna scopriremo insieme come scegliere la tipologia di abito perfetto in base alla nostra forma fisica! Iniziamo!

Noi tutte possediamo nell’armadio il nostro vestito preferito! Perché amiamo così tanto i vestiti? Per tantissimi motivi. Il primo è sicuramente la facilità di utilizzo: prendiamo il vestito dall’armadio, lo indossiamo, abbiniamo la scarpa giusta e siamo pronte per uscire senza dover pensare agli abbinamenti. Il secondo è la comodità: anche quando non ci sentiamo particolarmente a nostro agio con il nostro fisico quando lo indossiamo ci sentiamo bellissime.

Ma a volte può accadere che invece di vederci bellissime non ci piacciamo. Sapete perché? Perché abbiamo scelto la tipologia di vestito che non fa per noi, o meglio, che non valorizza il nostro fisico!

Esatto, perché ad ogni tipologia di fisico esiste il modello di vestito che più mette in risalto la nostra body shape, e che ci farà sentire al top!

Vuoi scoprire quale modello di vestito dovrai scegliere in base alla tua fisicità? Leggiamolo insieme qui su CheDonna!

Scegli la tipologia di vestito giusta per valorizzare il tuo fisico. A rettangolo, a mela, a pera, in quale body shape ti rispecchi?

Le tipologie di fisico vengono comunemente suddivise in determinate categorie: a mela chi possiede spalle piccole e fianchi larghi, a pera chi mostra seno e fianchi prosperosi e punto vita piccolo, rettangolo chi invece possiede una fisicità allungata ma senza un punto vita molto delineato. Dobbiamo però imparare a non focalizzarci troppo all’interno di queste categorie, ma capire di cosa ha bisogno il nostro corpo per sentirsi valorizzato!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come scegliere le tipologie di vestiti più giuste in base al nostro fisico:

abito stile impero : per stile impero si intende quella tipologia di abito che presenta una cucitura o un elastico sotto al seno. Questa tipologia di abito è perfetta per chi possiede una fisicità dal seno prosperoso e fianchi larghi e dal punto vita piccolo.

: per stile impero si intende quella tipologia di abito che presenta una cucitura o un elastico sotto al seno. Questa tipologia di abito è perfetta per chi possiede una fisicità dal seno prosperoso e fianchi larghi e dal punto vita piccolo. abito aderente: gli abiti in maglina o i tubini sono stati il simbolo della femminilità negli anni ’60, ma non fa per tutte. L’abito aderente starà bene a tutte coloro che hanno una fisicità cosiddetta curvy. In questo modo il tessuto aderente risalterà le linee del corpo valorizzandole.

gli abiti in maglina o i tubini sono stati il simbolo della femminilità negli anni ’60, ma non fa per tutte. L’abito aderente starà bene a tutte coloro che hanno una fisicità cosiddetta curvy. In questo modo il tessuto aderente risalterà le linee del corpo valorizzandole. abito a sacchetto: il modello largo e senza cuciture non fa per tutte, perché rischia di darci un aspetto che non ci appartiene. Però è perfetto in molte occasioni. Ad esempio potranno scegliere un abito a sacchetto corto chi possiede un fisico che mostra spalle piccole e gambe esili, ma pancia e fianchi pronunciati. Ricordate i mini abiti dritti in stile anni ’60? Sono quelli che faranno al caso vostro! A proposito, Letizia Ortiz protagonista di un incidente fashion! Ecco cos’é accaduto!

Adesso conosci tutti i segreti per scegliere correttamente il tuo vestito migliore in base alla tua fisicità! Non ti resta che creare il tuo outfit e risplendere come non mai!