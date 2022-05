Tutti noi la ricordiamo per aver vestito i panni dell’affascinante Caterina nel film cult di Leonardo Pieraccioni Il Ciclone. Ma che fine ha fatto Lorena Forteza? Eccola oggi.

Lorena Forteza è entrata nel cuore degli italiani durante gli anni Novanta grazie alla sua partecipazione al film cult di Leonardo Pieraccioni Il Ciclone. La pellicola le ha regalato una fama inaspettata e, a onor del vero, poco desiderata dalla ragazza, che all’epoca aveva solo 19 anni e lavorava primariamente come modella. Dopo tanti anni di assenza dallo schermo, Lorena oggi appare completamente diversa rispetto a come ce la ricordavamo. Ecco che fine ha fatto la bellissima Lorena Forteza.

Nonostante il grande successo ottenuto in Italia con Il Ciclone, Lorena si è pian piano allontanata dal mondo dello spettacolo (così come ha fatto un’altra delle protagoniste del film). Al tempo, si era distinta per la sua bellezza acqua e sapone e il suo carattere dolce e allo stesso tempo sensuale che ha fatto innamorare milioni di italiani all’epoca. Nel corso degli anni, però, Lorena ha sofferto di una grave depressione post partum e ha messo su più di 20 chili. Nonostante il periodo difficile, a ogni modo, oggi la ex attrice sembra stare molto meglio.

A suo dire, il rapporto tumultuoso con se stessa è iniziato proprio dopo l’uscita del film che l’ha resa famosa. “Nel 1996 Il Ciclone mi fece diventare famosa all’improvviso e non ero pronta a tutto quello”, ha ammesso al settimanale Spy. “Ero una semplice modella di appena 19 anni e non ero pronta a tutto quello. Ricordo troppa frenesia. Ero quasi stordita”. Un senso di oppressione poi trasformatisi, dopo la nascita del figlio Ruben, in vera e propria depressione. Dopo il divorzio dal marito, infatti, il piccolo è stato affidato al padre e questo l’ha gettata nella disperazione più totale. “Ero anche ingrassata, arrivando a pesare più di 70 chili. Non mi piacevo”, ha dichiarato la ex star del cinema italiano.

Oggi, a 45 anni, Lorena afferma di stare molto meglio e di aver ritrovato l’equilibrio perso. Dopo un lungo periodo, è anche tornata anche a lavorare come modella per una linea d’abbigliamento curvy. Ha inoltre instaurato un buon rapporto con il figlio, che vive in Italia e ha la vita normalissima di ogni ragazzo della sua età. Lorena, dal canto suo, ha scelto di vivere nella sua amata Spagna e non potrebbe essere più serena e (finalmente) in pace con se stessa.