Leonardo Pieraccioni, foto con la donna della sua vita: “E’ bellissima”

Leonardo Pieraccioni e la donna che le ha rubato per sempre il cuore: lo scatto che ha fatto sciogliere il cuore del web.

Leonardo Pieraccioni, regista e attore di successo ha una grande e unica donna nella sua vita, una che ama con tutto se stesso. Si tratta di sua figlia Martina Pieraccioni, nata il 13 dicembre 2010, a tre anni dall’incontro con l’attrice ed ex gieffina Laura Torrisi.

Lui e Laura si conobbero sul set di Una Moglie Bellissima, dopo che lei si era fatta conoscere al Grande Fratello e lui ha capito di aver trovato la protagonista perfetta per il suo ultimo progetto.

LEGGI ANCHE –> Leonardo Pieraccioni e la dedica alla figlia: “Sembriamo una coppietta”.

Leonardo Pieraccioni e la donna della sua vita: la piccola Martina

Leonardo, attore e regista molto stimato nel panorama cinematografico italiano posta spesso foto con l’amore della sua vita. La piccola Martina, classe 2010, nata dalla relazione con la ex compagna Laura Torrisi e affida ai social una riflessione sul suo rapporto con lei e su quello che gli riserverà il futuro da padre:

“Genitori che hanno i figlioli che a settembre andranno alle medie, uniamoci! – scrive Leonardo sotto il suo post di Instagram – E’ pacifico che con la fine delle elementari finisce anche quello stato di grazia da “poeti ubriachi” che spesso dai sei ai dieci anni hanno i nostri pargoli”.

E poi aggiunge: “Le risposte da ora in poi si appuntiscono, le nostre proposte iniziano ad essere contestate, si sente, insomma, un chiaro preludio ad un’adolescenza colorita, forse tempestosa. Che personalmente, però, io non ho avuto e credo anche di sapere il perché: i miei genitori mi hanno sempre fatto ridere; ma tanto e di tutto. In un modo anche smodato che oggi chiamerebbero qualche assistente sociale”.

La risata è molto importante ma poi Leonardo aggiunge: “Ovvio gente che non basterà farli ridere per non accendere le inevitabili tarantelle adolescenziali, ma servirà sicuramente per tirarci una secchiata d’acqua sopra. Oggi, rientrati a casa c’era una sole fantastico, ho detto a Martina: “facciamoci un autoscatto” ha accolto la mia proposta con l’entusiasmo di un condannato in cassazione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @leonardo_pieraccioni

“Quando ho pigiato il conto alla rovescia dell’autoscatto era più seria di quelli che non ridono a LOL, 10, 9, 8, 7… poi le ho fatto una battuta, semplice, niente di che, in due secondi le è cambiato l’umore, la sua risata ha fatto ridere anche me e la foto, per ora, è bellissima.