Natalia Estrada è una delle conduttrici simbolo degli anni 90, ma cosa fa oggi che ha lasciato il mondo dello spettacolo?

Natalia Estrada durante gli anni 90 era uno dei personaggi di punta del piccolo schermo, purtroppo però nel 2006, per sua scelta, ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo, lasciando un vuoto nel cuore del pubblico da casa che ancora oggi si chiede che fine abbia fatto e di cosa si occupi attualmente oggi.

Ma qual è stato il suo percorso in tv? Natalia, dopo essersi trasferita dalla Spagna, prende parte al programma Discoring per poi tornare nel 1992 di nuovo nella sua terra di origine per condurre un programma sulla rete spagnola di Mediaset per poi approdare nuovamente nel bel paese per presentare, insieme a quello che diventerà suo marito, Il gioco delle coppie con Giorgio Mastrota che le permette di avere una grossa visibilità, ma il verso successo arriva al cinema con la sua partecipazione al film cult Il Ciclone con Leonardo Pieraccioni.

La scena in cui balla sui tavoli è ancora oggi una delle più ricordate e conosciute, segnando profondamente la cultura pop italiana, stravolgendo la vita dei protagonisti del film. Nel 1997 ritorna sul piccolo schermo ed inizia il suo, lungo, percorso a La sai l’ultima? dove affianca numerosi conduttori televisivi, come Gerry Scotti e Gigi Sabani. Il suo successo è tale che qualche anno dopo pubblica anche il suo primo album, ma preferisce concentrarsi sulla sua carriera televisiva. L’ultima volta che appare in tv risale al 2006, quando in coppia con Enzo Iacchetti lavora alla sitcom Il Mammo. Ma che fine ha fatto Natalia Estrada oggi?

Natale Estrada oggi: cosa fa dopo l’addio alla televisione

Natalia Estrada, da quando ha lasciato il mondo dello spettacolo, ha preferito non apparire più sul piccolo schermo degli italiani né tantomeno ad eventi pubblici, ma in rete è ancora possibile trovare qualche scatto che la immortala.

Nonostante siano passati anni dalla sua ultima apparizione, fatta eccezione per l’addio ai lunghi capelli, Natalia non è cambiata: è rimasta sempre la stessa di quando conduceva La sai l’Ultima? rimanendo bellissima come un tempo.

Che cosa fa Natalia Estrada oggi? Insieme al suo secondo marito, Andrea Mischianti, gestisce un maneggio a Cortazzone, preferendo la vita in campagna rispetto a quella frenetica della città. Non solo, infatti, non vuole saperne nulla della tv, ma nemmeno della vita mondana, preferisco la campagna.

Natalia, infatti, lascia il suo guscio soltanto per lavoro, quando deve girare il bel paese per eventi che sono in target con il suo lavoro.

Da qualche anno, tra l’altro, lei e Giorgio Mastrota sono diventati nonni in quanto la loro figlia, Natalia Junior, ha dato alla luce Marlo che è stato in grado, come rivelato dalla figlia della showgirl al settimanale DiPiù, di riunire tutta la famiglia visto che gli ex coniugi non erano in buoni rapporti mentre oggi sembrano andare d’amore e d’accordo.

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono riusciti a superare le vecchie ruggini e lui, ai microfoni di Caterina Balivo, ha confermato che ora oltre a parlare della loro vite da nonni sono riusciti a stabilire un legame di amicizia, rendendo felicissimo non solo il nipotino ma anche la loro figlia.

Visualizza questo post su Instagram La mia passione ❤️😍 Un post condiviso da Natalia Estrada (@nataliaestradaoffan) in data: 10 Gen 2020 alle ore 10:34 PST

Natalia Estrada oggi non ha nessun rimpianto nell’aver lasciato il mondo dello spettacolo.