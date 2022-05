Quando bisognerebbe assolutamente stare alla larga dai pantaloni cargo

Ad alcune ricorderanno l’adolescenza, ad altre invece solo le modelle sulle riviste a cui stanno divinamente anche questi pantaloni. Sì perché i cargo non sono affatto per tutte e fin troppe volte li si indossa nei momenti meno opportuni.

Comodi, colorati e nuovamente cool dal 2020. I pantaloni cargo si vedono ovunque ma per quanto stiano bene con una t-shirt bianca o con un top nero sportivo, stanno male se si è particolarmente rotonde (ingrossano la figura) e stanno peggio se li si prova ad abbinare in modi troppo creativi per essere veri.

Dall’indossarli ad un primo appuntamento a decidere di metterli con un paio di décolleté in vernice il passo è breve. Non che ci sia qualcosa di drammatico, per carità, ma non c’è alcun motivo né di imbruttirsi con outfit poco credibili né di nascondere un corpo magro e tonico dietro a pantaloni che “fanno fagotto”.

Gli errori principali da evitare con i pantaloni cargo

I cargo con la blusa elegante? Vi prego no. Proprio come è labile il confine tra amore ed odio lo è anche tra originalità e “tamarragine”. Si può attirare l’attenzione con gli accessori giusti come una bella cintura in match con la borsa a spalla ma non con pizzo e seta.

Ok con il trench in tinta ma bocciati con il blazer a contrasto. I cargo con il blazer rosso misto lana che per di più ha i bottoni dorati proprio è da scartare anche alla sola idea. Prendere una decisione ed essere coerenti con quello stile è l’unica via da seguire.

Altra minaccia per molti outfit – e questo non fa eccezione – sono le ballerine animalier. Chi è bassa, con questo particolare tipo di pantaloni magari in verde militare (ottimi con sneakers over e con anfibi) e con le temute ballerine non solo lo sembrerà ancor di più ma anche le più snelle appariranno di qualche taglia in più.

Stare lontana dai cargo anche a matrimoni, battesimi, feste di laurea (sì, vale anche se si tratta di vostro cugino), ufficio e nelle giornate, ormai rare, di pioggia. Andranno benissimo come look da spiaggia, risvoltati alle caviglie e con una camicia in lino chiara annodata in vita, come scelta per la passeggiata con le amiche un modello nero con una felpa rosa pastello attillata e per molte altre occasioni.

Ora che siamo ben consapevoli anche su quali capi beige evitare usciamo a fare un po’ di sano shopping!

Silvia Zanchi