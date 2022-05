Una vera tragedia ha colpito la famiglia di una nota star del reality Toddlers and Tiaras, che si è suicidata a soli 16 anni. Ecco i dettagli della vita della giovane.

L’ex star del reality Toddlers and Tiaras, divenuta nota al grande pubblico per il meme della “grinning girl” (che la ritrae, ancora bambina, mentre mette in mostra un sorriso davvero buffo) è deceduta a soli 16 anni. La causa della morte sembra essere il suicidio, e tutti si stanno chiedendo come sia stato possibile che una giovane e bellissima ex modella come lei abbia potuto togliersi la vita. Ecco qualche dettaglio in più sulla vita della ex, amatissima star della tv, che ha saputo mettere in mostra non solo la sua bellezza ma anche la sua naturale simpatia.

La giovane e bellissima ragazza nata nel 2006 è divenuta nota al grande pubblico a soli 5 anni con il reality Toddlers and Tiaras, che raccontava il dietro le quinte dei concorsi di bellezza per bambine negli Stati Uniti. Proprio durante la sua partecipazione al programma, una sua espressione molto divertente è poi diventata un meme, ancora oggi utilizzatissimo e molto conosciuto. Un legame molto forte quello tra la giovane e i concorsi di bellezza, che l’hanno accompagnata per tutta la vita. Ma cosa può essere successo di così tremendo nella vita di questa ragazza per averla portata a compiere un’azione così terribile? Si sarà trattato di istigazione al suicidio, come già avvenuto in quest’altro sconvolgente caso?

La star del reality Kailia Posey si è suicidata a soli 16 anni

Kailia Posey era una ragazza come tante, con molti interessi e hobby. Oltre ai concorsi di bellezza, la ragazza era molto appassionata alla ginnastica artistica, disciplina a cui si è dedicata fin da piccola riuscendo a distinguersi come contorsionista.

La sua vita sembrava simile a quella di tante altre ragazze della sua età, anche se la sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata molto presto (come quella di quest’altra nota showgirl italiana). Eppure nel maggio del 2022 la giovane si è tolta la vita impiccandosi in un parco pubblico di Washington vicino a casa sua. A dare l’annuncio è stata la sua famiglia, completamente stravolta dall’accaduto. La madre di Kailia, Marcy Posey Gatterman, ha voluto scrivere sui social: “Non ho né parole, né pensieri. Una bellissima ragazza se n’è andata. Per favore lasciateci nella nostra privacy mentre piangiamo la morte di Kailia. La mia bambina per sempre”.

Un dolore incommensurabile quello della famiglia di Kailia, che ha voluto istituire un fondo a suo nome presso la Whatcom Community Foundation. Ancora non sono noti i motivi che avrebbero portato Kailia a compiere questo estremo gesto. Sui suoi account social, infatti, la giovane sembrava stare bene e appariva serena e felice. Neanche i suoi amici più stretti sanno spiegarsi i motivi dietro questo gesto. “Sto ancora aspettando che il mio telefono squilli e che tu mi dica che stai bene”, ha scritto sul suo profilo Instagram una sua amica, ancora incredula riguardo l’accaduto.