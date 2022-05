Menù della domenica, scateniamo l’immaginazione con le nostre verdure

Dall’antipasto al contorno, tre ricette non banali per un menu della domenica a base di verdure che vede protagoniste: zucchine, carote, patate, carciofi.

La fantasia in cucina è fatta di piccole attenzioni, quelle che nel pranzo della domenica possiamo curare anche meglio perché abbiamo più tempo per la scelta degli ingredienti e del menù.

In primavera sono le verdure a dominare e oggi vi diamo tre ricette facili ma di sicuro impatto.

Menu della domenica verdure protaginiste

Torta salata con carote e zucchine

Questa è una ricetta speciale a cominciare dalla pasta sfoglia, preparata nella maniera classica ma con l’aggiunta del vino bianco secco per dare ancora più sapore alla base.

Per il resto è una torta salata classica, nutriente e leggera. Quindi dopo aver lavorato bene l’impasto e dopo averlo messo a riposare, passiamo al ripieno.

Zucchine lavate e mondate, poi tagliate a rondelle fini. Carote pelate, tagliate a dadini e sbollentate velocemente. Poi uova sbattute e feta sbriciolata che entrano nel ripieno della torta salata.

La cottura è relativamente veloce: possono bastare 40 minuti se il nostro forno lavora bene, per una torta salata uniforme e buonissima.

Tagliatelle gratinate con salsiccia, zucchine e zafferano

Zucchine nell’antipasto ma anche nel nostro primo, una combinazione di colori e di sapori che solo la cucina italiana sanno regalare. Un piatto dal gusto pieno che possiamo anche preparare in anticipo e infornare o scaldare quando ci serve.

Se vogliamo risparmiare tempo, tagliatelle e besciamella compriamole già pronte, anche se il piacere di preparare tutto in casa è diverso.

Poi abbiamo bisogno dello zafferano, di una buona salsiccia (tipo luganega), di zucchine fresche, un goccio di vino e un po’ di pecorino.

Entrerà tutto a far parte del condimento, con la parte finale in forno per dare la gratinatura e quell’effetto crunchy in bocca che è sempre piacevole.

Carciofi ripieni con patate e formaggio

Abbiamo utilizzato le verdure come grandi protagoniste delle nostre prima due ricette e allora finiamo in bellezza con un contorno che può diventare anche un secondo piatto completo. Carciofi ripieni alla vecchia maniera, con patate e formaggio filante.

In questo caso abbiamo bisogno di carciofi (meglio quelli romani), patate vecchie, formaggio spalmabile ma anche parmigiano e del prezzemolo misto all’aglio per insaporire.

Dopo aver cotto e passato a purea le patate, prepariamo il ripieno mescolandole con formaggio spalmabile, parmigiano grattugiato, pangrattato, prezzemolo e aglio.

Riempiamo i nostri carciofi con cura e cuociamoli in un tegame (ma possiamo farlo anche in forno) fino a quando diventano belli morbidi e saporiti, per una ricetta completa e sorprendente.

buon appetito