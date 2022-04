Un’altra torta salata, ma questa è davvero speciale: ha la primavera dentro

In cucina tutto quello che dobbiamo fare è rispettare al massimo le materie prime con la torta salata con carote, zucchine e feta non sbagliamo mai

Ancora una torta salata? Sì, ancora una torta salata ma speciale perché questa può essere un antipasto, un secondo, il nostro pasto al lavoro o per un pranzo al sacco. Ma soprattutto o super buona e super facile da preparare.

La primavera ci porta in dote ortaggi nuovi, come le carote e le zucchine. Certo, ormai li troviamo tutto l’anno, ma noi preferiamo mangiarli quando è veramente stagione e non solo quando nascono nelle serre. Questa volta li mettiamo insieme, aggiungendo della feta e delle uova per una torta salata semplicemente fenomenale.

Torta salata con carote, zucchine e feta: la pasta è particolare

Possiamo compare la pasta sfoglia già pronta ( tutti i modi per utilizzarla) , ma prepararla con le nostre mani costa nulla. E poi questa è particolare, perché nell’impasto c’è anche il vino (o la birra chiara).

Ingredienti:

400 g di farina 0

160 ml di acqua

1 bicchiere di vino bianco secco

3 cucchiai di olio extravergine

1/2 cucchiaino di sale

Per il ripieno

3 carote piccole

3 zucchine medie

200 g di feta

2 uova

1 bicchiere di latte intero

30 g di pinoli

1 noce moscata

2 cucchiai di olio extravergine

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Partiamo dalla pasta sfoglia. Disponiamo la farina sul piano di lavoro, facciamo la classica fontana e versiamo al centro l’acqua a temperatura ambiente, il vino e il sale.

Impastiamo con le mani, portando inizialmente la farina dai lati verso il centro con una forchetta. Quando l’impasto comincia a compattarsi, aggiungiamo l’olio e lasciamolo assorbire completamente.

Poi, una volta ottenuta una palla bella liscia, avvolgiamola con la pellicola per alimenti. Lasciamo riposare per 30 minuti a temperatura ambiente, lontano da correnti d’aria.

Intanto che aspettiamo, possiamo preparare il ripieno della nostra torta salata. Laviamo e spuntiamo le zucchine, poi tagliamole a rondelle spesse al massimo 3 millimetri. Versiamole in una ciotola condendole con un pizzico di sale e un cucchiaio di olio.

Peliamo e tagliamo a dadini le carote e mettiamole a sbollentare per 3 di minuti in acqua bollente, leggermente salata. In un piatto sbattiamo le uova insieme al latte, una generosa grattata di noce moscata, un pizzico di sale e una macinata di pepe fresco.

Riprendiamo la pasta stendendola con un mattarello fino ad uno spessore di 5 millimetri e foderiamo con questa uno stampo da 22-24 cm. Poi versiamo le zucchine, le carote, l’uovo con il latte e infine sbricioliamo la feta, completando con i pinoli.

Cuocete in forno statico per 35-40 minuti a 180° fino a quando la torta salata con carote, zucchine e feta sarà leggermente dorata. Sforniamo, lasciamo riposare almeno 10 minuti e poi possiamo tagliare per servire.