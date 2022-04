I carciofi alla loro massima potenza? Riempiamoli così, saranno strepitosi

La primavera ci porta in dono tantissimi ortaggi e tra questi il carciofo è uno dei più golosi proviamo i carciofi ripieni

Gusto e leggerezza per un contorno vegetariano facile da preparare e strepitoso da mangiare. La primavera è stagione di carciofi, buoni da cucinare in mille modi diversi. Ma in questo modo diventano strepitosi e sono anche molto facili da cucinare.

Stiamo parlando dei carciofi ripieni con patate e formaggio: tre ingredienti principali che combinati tra di loro stanno benissimo. Possiamo scegliere i carciofo romaneschi oppure quelli sardi più spinosi, l’importante è che siano freschi, anche perché non costano molto.

Questa ricetta è perfetta per accompagnare un piatto di carne più leggero, come il petto di pollo, quello di tacchino oppure la lonza di maiale.

Carciofi ripieni con patate e formaggio, anche un piatto unico

Se vogliamo trasformare questo contorno in un piatto unico e non vegetariano, possiamo aggiungere nel ripieno anche della pancetta o del prosciutto cotto a dadini. Il processo di cottura non cambia.

Ingredienti (per 4 persone):

6 carciofi

5 patate medie

100 g formaggio spalmabile

70 g parmigiano grattugiato

100 g pangrattato

1 spicchio di aglio

1 ciuffetto di prezzemolo

3-4 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 limone

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Prendiamo le patate, laviamole bene e mettiamole a lessare in una pentole leggermente salata. Basteranno 25-30 minuti prima che siano pronte. Scoliamole e peliamole ancora calde, poi riduciamole in purea con uno schiacciapatate in una ciotola.

Passiamo ai carciofi eliminando le foglie più esterne e i gambi. Le prime buttiamole, con i secondi invece possiamo preparare un buon risotto oppure tagliarli finemente per un’insalata. Quando i carciofi sono puliti (gli errori da non commettere) , scaviamoli per eliminare la barbetta interna e mettiamoli in una ciotola di acqua fredda insieme a succo di limone.

Mescolate la purea di patate insieme al formaggio spalmabile, al pangrattato, al parmigiano grattugiato. Poi aggiungiamo un ciuffo di prezzemolo tritato insieme ad uno spicchio di aglio, regoliamo di sale pepe aggiungendo anche 1 cucchiaio o 2 di olio extravergine..

Con questo ripieno riempiamo i carciofi premendo bene perché non fuoriesca durante la cottura. Poi piazziamo i carciofi ripieni con patate e formaggio in un tegame alto, vicini tra loro. Versiamo acqua fino a metà della loro altezza e poi irroriamo la superficie con un filo di olio.

Quando l’acqua comincia a bollire abbassiamo la fiamma, e copriamo lasciando uno spazio per lo sfiato. Cuociamo 35-40 minuti e i nostri carciofi golosi sono pronti.