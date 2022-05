Antonella Clerici, la foto dal passato parla chiaro. Dovete assolutamente vederla

Antonella Clerici è una delle icone della televisione italiana, ma avete mai visto questa foto del suo passato? Dovete farlo assolutamente

Antonella Clerici è una vera icona della tv italiana, famosissima per essere la storica conduttrice de La prova del cuoco, programma molto amato dal pubblico. La sua carriera è stata molto lunga e le sue esperienze lavorative del mondo dello spettacolo sono innumerevoli. L’abbiamo vista, ad esempio in varie trasmissioni di successo come Il ristorante, il Festival di Sanremo, Il treno dei desideri, Ti lascio una canzone, Tutti pazzi per la tele, il remake di Portobello, lo Zecchino d’Oro 2019 e The Voice Senior. Ma avete mai visto Antonella da giovanissima? Tutta un’altra persona!

Tra le icone della televisione italiana c’è sicuramente lei, Antonella Clerici, che ne La prova del cuoco ha fatto innamorare milioni di persone con la sua naturale simpatia e spontaneità. Dopo il suo esordio nel 1985 a Telereporter, la sua carriera non si è più fermata e l’abbiamo vista prendere parte a trasmissioni seguitissime che ne hanno valorizzato le sue abilità nella conduzione e nell’intrattenimento. Pochi di voi, però, ricorderanno com’era Antonella da giovanissima. Eccola!

Com’era Antonella Clerici da giovane

Da giovanissima Antonella Clerici era davvero molto diversa da come è oggi, quasi irriconoscibile. Questa foto lo dimostra.

Dopo l’esordio a Telereporter, Antonella (che nel suo passato ha vissuto un terribile dramma) ha condotto Dribbling su Rai 2 con Gianfranco De Laurentiis, per poi passare al varietà Semaforo giallo nel 1987. Nel 1990 ha iniziato a condurre Domenica Sprint sempre insieme a Gianfranco De Laurentiis e Giorgio Martino, mantenendo l’impegno fino al 1997. 997. Nel corso degli anni novanta ha condotto diversi programmi di varia natura come Ristorante Italia, Segreti per voi, Telegoal e Domenica Sportiva.

Nell’estate del 1999 ha ricevuto l’ambito premio al giornalismo noto come “Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo”. Nel 1997 ha poi condotto in prima serata su Rai 1 il Premio Regia Televisiva, insieme a Daniele Piombi e Federica Panicucci (quest’ultima recentemente vittima di un brutto incidente). Verso la fine degli anni Novanta è passata a condurre Unomattina con Maurizio Losa e Luca Giurato. In seguito è entrata nel cast di Domenica in, al tempo condotto dall’indimenticato Fabrizio Frizzi. Ha inoltre affiancato, all’interno del programma, vere e proprie icone dello spettacolo italiano tra cui Giampiero Galeazzi, Donatella Raffai, Luisa Corna e Emanuela Aureli.

Il successo

Nel 2000 ha iniziato a condurre La prova del cuoco, che ha ottenuto come sappiamo un successo straordinario, rendendola una delle conduttrici tv più note e apprezzate dal grande pubblico. A febbraio 2005 ha affiancato Paolo Bonolis alla conduzione del Festival di Sanremo di quell’anno, riscuotendo buoni ascolti. Nel marzo 2006 ha preso il posto di Pupo alla conduzione del game show Affari tuoi, ma a causa degli ascolti non particolarmente alti è stata sostituita poco dopo da Flavio Insinna.

Più recentemente, durante la stagione televisiva 2019/2020, la Clerici ha ridotto considerevolmente le sue apparizioni in tv. L’abbiamo vista solo alla conduzione della sessantaduesima edizione dello Zecchino d’oro e alla festa di Natale Telethon. A febbraio 2020 è stata co-conduttrice della 4ª serata del 70º festival di Sanremo, con Amadeus alla conduzione. Nello stesso anni ha iniziato a condurre il nuovo programma È sempre mezzogiorno, che ancora oggi riscuote un gran successo.