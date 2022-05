Che fine ha fatto la bellissima Megan Gale? Eccola oggi a distanza di anni

Era una delle icone della televisione italiana degli anni ’90, famosa per i suoi spot sexy per Omnitel (poi divenuta Vodafone). Ma che fine ha fatto Megan Gale? Eccola oggi a distanza di anni.

Megan Gale è stata uno dei volti simbolo della televisione tra gli anni ’90 e l’inizio dei 2000, sempre in tv con i suoi spot della Omnitel (ora Vodafone) che l’hanno resa una vera e propria celebrità del piccolo schermo in Italia. Una fama davvero incredibile, se si pensa che la bella Megan è in realtà di origini australiane. Molti si sono chiesti che fine abbia fatto questa splendida modella dal sorriso radioso e dai profondi occhi azzurro cielo. Eccola dopo diversi anni dalla fine della sua collaborazione con Vodafone.

Megan Gale ha fatto il suo debutto nel mondo della moda quando era ancora molto giovane nel 1994. Il successo è però arrivato nel 1999, quando è stata scelta come testimonial della società di telefonia mobile italiana Omnitel (ora Vodafone). Nello spot che più di tutti viene ricordato, Megan ha vestito i panni di una sexy ricercata fermata dalla polizia mentre fugge in auto. Il successo di quello spot è stato così clamoroso che la compagnia ha deciso di rinnovare il contratto con la Gale per diversi anni fino al 2006. Ma che cosa fa oggi la bellissima Megan?

Che fine ha fatto la bellissima modella australiana Megan Gale? Eccola oggi

Dopo la fine del suo contratto con la Vodafone, Megan ha fatto ritorno in un nuovo spot natalizio della nota compagnia telefonica nel 2008. Nello spot dice “Non potevo mancare”.

Tra gli impegni in Italia della Gale non sono mancate le collaborazioni a tema sociale: una di queste con il comune di Milano contro l’imbrattamento dei muri degli edifici della città. Megan ha poi preso parte a una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali domestici e a un’altra che promuoveva la donazione del sangue. La modella ha poi preso parte ad alcuni film minori tra cui Stealth – Arma suprema nel 2005 e Vacanze di Natale 2000, nella parte di se stessa. Altri film a cui ha preso parte sono stati Body Guards – Guardie del corpo realizzato nel 2000 con Massimo Boldi e Christian De Sica (non immaginereste mai chi è la moglie di quest’ultimo!), e Stregati dalla luna del 2001. Megan ha inoltre fatto una comparsa nel videoclip dell’iconica canzone dei Gazosa Www.mipiacitu.

Nel 2001 ha inoltre condotto insieme a Raffaella Carrà (che ha lasciato la propria eredità alle persone più amate) il Festival di Sanremo. In Australia ha condotto diversi programmi sul canale tv Nine Network e nel 2008 ha annunciato il suo ritiro dalle passerelle. In seguito ha condotto sulle reti di Nine Network il programma Body Work, trasmesso anche in Italia su La5. Nonostante il passare degli anni, la sua bellezza è rimasta intatta.

Nel 2011 è inziata la sua collaborazione con L’Oreal, mentre nel 2015 ha fatto una piccola comparsa nel film di successo statunitense Mad Max: Fury Road. Dal punto di vista sentimentale, Megan è attualmente impegnata con il giocatore di football australiano Shaun Hampson, padre dei suoi figli River Alan Thomas Hampson e Rosie May Dee Hampson, venuta la mondo dopo un aborto spontaneo che l’attrice ha avuto nel 2016.