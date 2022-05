Le gonne a vita alta ti fanno guadagnare centimetri! Ecco i modelli must-have

Il fatto di essere tornate a novembre ci destabilizza un po’ visto e considerato che siamo a maggio ma nella moda per ogni problema c’è una soluzione. Se si desidera alzare il punto vita ed evidenziare i fianchi ci sono gonne splendide tutte da scoprire.

In seta, cotone, paillettes o in pelle, le gonne a vita alta sono un’ottima idea per tutte quelle silhouette che necessitano di essere slanciate. I modelli variano in base a lunghezza, volume, colore e taglio.

Una volta individuato cosa ci valorizzi maggiormente (nascondendo rotolini in eccesso o il poco tono muscolare) allora il gioco sarà presto fatto.

Le gonne a vita alta che dovremmo avere nell’armadio

Il modello di Sara Battaglia (227 euro già scontato di ben il 65%su LuisaViaRoma) è in giallo acceso, arriva alle caviglie, ha il pannello sul retro con pinces e la chiusura con zip a scomparsa.

Il match con un top corto a fascia nero o fucsia e si otterrà un outfit da copertina.

Gonna midi a ruota in jacquard invece per Asos Edition ad 89,99 euro sul sito ufficiale. La delicata fantasia di fiori bianchi su base lucida lilla ed il fondo a balze catturano l’attenzione in modo discreto. Per questo l’ideale è abbinarci una semplicissima t-shirt bianca girocollo a mezze maniche, a patto però che sia attillata.

Altra gonna a vita alta da comprare è firmata Anna Field. Lunghezza sopra il ginocchio, morbide pieghe, jersey blu come base e fiori colorati disegnati come un fosse un quadro. Costa 24,99 euro su Zalando. La forma sui fianchi è ottima se dopo Pasqua non ci si è ancora messe in forma.

Super chic la gonna bianca in lino di Patrizia Pepe che oltre allo spacco laterale si fa notare per la cintura dorata a catena grossa (staccabile) in vita. Il prezzo è di 288 euro e c’è la possibilità di comprare anche il top della stessa linea.

Per dare un effetto da modella alla figura è quindi bene unire lo stile francese alle idee creative composte da gonne a vita alta e maglie ad hoc. Senza indugiare oltre, guardiamo le nuove proposte nel nostro negozio di fiducia e sbizzarriamoci. Vestirci nel modo giusto ci fa anche sentire meglio.

Silvia Zanchi