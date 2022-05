Una nota ex concorrente di Amici ha recentemente fatto una confessione raggelante durante la sua ospitata nel salotto di Verissimo. Ecco cosa ha rivelato la ragazza.

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, una notissima ex concorrente del talent show di Maria De Filippi Amici ha fatto una confessione che ha lasciato senza fiato tutto il pubblico a casa e in studio. Un’esperienza davvero traumatica quella vissuta dalla giovane, che è uscita a testa alta dopo l’eliminazione dal talent che, a suo dire, le ha insegnato molto. Ma quale dramma sconvolgente ha dovuto vivere questa giovane ragazza dall’aspetto così semplice e innocente? Ecco di chi stiamo parlando.

Nel salotto di Verissimo non è insolito assistere a racconti molto intimi e commoventi da parte degli ospiti intervistati sempre magistralmente dalla bravissima Silvia Toffanin. In una recente puntata del noto talk show, una ex concorrente di Amici ha reso pubblica una sua dolorosa esperienza passata che ancora oggi la fa molto soffrire, soprattutto perché si tratta di un dramma familiare mai del tutto metabolizzato. Ecco di chi si tratta e cosa le è successo.

Il dramma di una ex concorrente di Amici: la confessione che commuove tutti

Stiamo parlando della talentuosissima Aisha, una delle cantanti più apprezzate dagli insegnanti di Amici, che è rimasta all’interno della scuola per ben sette mesi prima di essere eliminata.

Intervistata da Silvia Toffanin (a proposito, vi ricordate com’era a inizio carriera?) a ragazza ha raccontato come questa esperienza sulle reti Mediaset l’abbia aiutata a crescere e a uscire dal suo guscio. Prima di uscire dalla famosa scuola, infatti, Aisha ha giurato a se stessa che non sarebbe tornata alla vita che conduceva prima di entrare nel programma, ma che avrebbe continuato a inseguire il suo sogno. La giovane ha inoltre dichiarato di aver sempre avuto un rapporto splendido con la madre, ma di non aver mai realmente conosciuto suo padre, che l’ha abbandonata quando lei aveva solo quattro anni.

“Se n’è andato. Non so quali siano state le motivazioni che l’hanno spinto ad andarsene da me”, ha affermato Aisha di fronte a un pubblico molto commosso. I suoi ringraziamenti sono andati alla mamma, sempre presente quando aveva bisogno di lei, che le ha fatto si da madre che da padre non facendole mai mancare niente. Ora Aisha ha intenzione di continuare la sua vita pensando in grande senza mai arrendersi, come invece aveva fatto in passato. “Sogno di essere davvero libera, di divertirmi. Vorrei stare bene veramente”, ha dichiarato la cantante.