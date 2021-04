Silvia Verdone è la moglie di Christian De Sica: sorella di Carlo Verdone, mamma di Maria Rosa e Brando, è il motore della famiglia De Sica.

Silvia Verdone è la moglie di christian De Sica. Insieme da tutta la vita hanno formato una splendida famiglia con la nascita dei figli Maria Rosa e Brando. Una coppia solita, unita che si è sempre sostenuta sia nella vita privata che nel lavoro.

Silvia, sorella di Carlo Verdone, ha conosciuto Christian da giovanissima, proprio grazie al fratello. Carlo e Christian erano amici e a raccontare il retroscena del primo incontro è stato Christian in un’intervista radiofonica:

“Una volta mi sono scontrato con Carlo Verdone, che è anche mio cognato, davanti a casa mia. Lui dice che mi ha menato, invece ci siamo solo strattonati, lui ce l’aveva con me perché uscivo con sua sorella […] Mi diceva: ‘tu sei un pu******re, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola!’. Quindi erano solo fatti familiari, non c’era nulla di professionale. Sul set io seguo la regola di Alberto Sordi: bacia e abbraccia tutti, pure se ti sta sulle palle”.

Silvia Verdone, l’amore con Christian De Sica che dura da tutta la vita

Silvia Verdone e Christian De Sica si sono sposati nel 1980. Dalla loro unione sono nati Brando, nel 1983, e Maria Rosa, nel 1987. Silvia ha lavorato come annunciatrice alla Rai, è stata anche una produttrice cinematografica per poi lavorare come agente del marito.

I primi anni non furono facili. Christian non era ancora diventato popolare e solo dopo aver firmato il primo contratto con Carlo Vanzine le cose cambiarono.

Insieme da sempre, Silvia e Christian sono una coppia molto riservata che ha sempre protetto il proprio amore che, con il tempo, è diventato sempre più vero e profondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian de Sica (@christiandesica35official)

Della moglie, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Domenica In, De Sica ha detto: “Silvia è il vero motore di questa famiglia e ringrazio ogni giorno di averla con me perché le donne sono fantastiche. Oltre che una compagna di vita, lei è anche la mia agente: non ci guadagna, le fa piacere e mi sopporta. E soprattutto è libera: quando sono sul set, Silvia va e viene. Ogni tanto ha voglia di cambiare aria: allora raggiunge i nostri figli e poi torna”.

Per il compleanno della sua Silvia, l’attore, su Instagram, ha pubblicato la foto che vedete qui in basso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian de Sica (@christiandesica35official)

Quello tra Christian e silvia è un grande amore di cui i figli Brando e Maria Rosa sono il coronamento.