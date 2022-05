Carbonara senza errori: ecco i peggiori da non commettere mai!

La pasta alla carbonara è un primo piatto tipicamente romano ma occhio a non commettere questi errori fatali.

Tra i primi piatti più famosi della cucina italiana troviamo sicuramente la pasta alla carbonara. Tipico della tradizione culinaria laziale e in particolare di quella romana, la carbonara è anche uno dei piatti che più spesso viene replicato anche all’estero.

Dal sapore deciso e dal gusto intenso, per prepararla bisogna rispettare poche e semplici regole anche se molto spesso viene “falsificata” in tante varianti, specie nella cucina internazionale, che tende a modificarla in base alle esigenze. Sostituendo ad esempio il pecorino romano con il parmigiano, tanto per dirne una.

E allora non resta che scoprire quali sono gli errori o gli orrori da non fare mai con la pasta alla carbonara per ottenere un risultato perfetto e degno della migliore trattoria trasterverina.

Ecco gli errori da non commettere con la pasta alla carbonara

Poche e semplici regole per preparare una carbonara superlativa. Ma sono in tanti a commettere ancora errori basilari che vanno completamente a stravolgere il senso del piatto.

Specie gli stranieri la modificano in base ai propri gusti o prodotti aggiungendo ad esempio la panna, e facendo rabbrividire tutti i fanatici della carbonara verace, quella romana che vuole solo pochi e semplici ingredienti. Scopriamo allora quali sono gli errori da non commettere con la carbonara.

1) Usare la pancetta. Il primo errore che molti commettono è pensare che la pancetta sia la stessa cosa del guanciale. Ebbene no, sono due prodotti differenti e usarli a casaccio non giova alla ricetta. Nella carbonara ci vuole il guanciale che è tipicamente laziale, in più regala al piatto una nota speziata che la pancetta non ha ed il sapore del grasso è molto più delicato rispetto a quello della pancetta. Inoltre, la croccantezza del guanciale è superlativa.

2) Aggiungere aglio, cipolla, panna, burro e così via. Non ci stancheremo mai di ripetere che la carbonara si fa con guanciale, pecorino romano, tuorlo d’uovo e pepe. Punto. Tutto il resto non serve e non è affine alla vera carbonara. Per rendere la carbonara cremosa il trucco non è di certo quello di mettere la panna.

3) Mettere l’uovo intero. Altro grave errore è pensare di utilizzare tutto l’uovo nella carbonara. La regola è di separare i tuorli dagli albumi e metterci solo il prima. Con gli albumi potrete sempre preparare altre gustose ricette.

4) Fare la frittata. Altro punto fondamentale è non far cuocere l’uovo come se fosse una frittata, altrimenti verrà una sorta di pietanza orientale, tipo l’uovo del risotto alla cantonese per intenderci. Quello che bisogna invece fare è mescolare i tuorli con la pasta, ma mantecandola a fuoco spento.

5) Usare il parmigiano o il grana. Molti presi dalla fretta anziché rispettare la ricetta che prevede pecorino romano utilizzano il parmigiano o il grana padano. Sono due formaggi diversi e anche il sapore non è lo stesso. Pur somigliandosi nell’aspetto il parmigiano è meno salato, mentre il pecorino è molto più saporito, il che significa che una volta messo quello non si dovrà aggiungere nessun pizzico di sale perché il piatto è già pronto così. E poi la veracità della carbonara romana dov’è se usiamo prodotti padani?