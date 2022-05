La Famiglia Reale distrusse Meghan: il dramma nato dall’invidia

L’invidia della famiglia reale nei confronti di Meghan Markle avrebbe portato alla Megxit: ad affermarlo fu lo stesso Harry, ma le cose stanno davvero così?

Anche se Meghan Markle ha sempre affermato di essere stata violentemente attaccata dalla stampa internazionale, nei primi mesi dopo il suo matrimonio con Harry i tabloid hanno soltanto celebrato le sue capacità.

La stampa fu davvero entusiasta di Meghan in particolare durante il viaggio del 2018 in Australia, che arrivò appena prima dell’annuncio della gravidanza della Duchessa.

All’epoca Harry era entusiasta di poter presentare Meghan come “nuovo membro della squadra” e sperava con tutto se stesso che la stampa, così come la Famiglia Reale, potesse apprezzare il valore di sua moglie.

Le cose, in effetti, andarono esattamente così. Meghan fu celebrata per la sua eleganza e per la sua bellezza, ma anche per il suo interesse in cause sociali rilevanti.

Proprio in quel momento, però, secondo quanto hanno affermato Harry e Meghan, cominciarono i guai.

Meghan come Diana: l’invidia distruttiva della Royal Family

In più di un’occasione Meghan ha dimostrato di essere profondamente affascinata dalla figura di Lady Diana, alla quale ha deciso di ispirarsi più spesso possibile.

La Duchessa ha letteralmente conquistato il cuore di Harry dimostrando la stessa sensibilità di sua madre per i diritti dei bambini e per il suo interesse nel difendere i diritti delle donne e di tutti gli altri soggetti svantaggiati dalla società.

Inoltre, esattamente come Diana, Meghan è bellissima e sa perfettamente come catturare l’attenzione dei media quando partecipa a un evento pubblico.

Non c’era da stupirsi quindi se, fin dal 2018, la stampa diede enorme rilevanza a tutto ciò che la Duchessa diceva e faceva quando era in pubblico.

Secondo Harry e Meghan proprio questo fece scattare un estremo tentativo di difesa della Famiglia Reale, lo stesso che scattò in Carlo d’Inghilterra quando il Principe di Galles si rese conto che durante gli eventi pubblici a cui partecipava con sua moglie, il pubblico era più interessato a Diana che a lui.

Cosa accadde quindi? Accadde che da quel momento la Famiglia Reale cominciò a mettere Meghan sotto pressione, a ignorare le sue richieste e il suo benessere.

Proprio a quel periodo risalirebbero, sempre secondo le affermazioni di Meghan, i pensieri suicidi di cui anche Diana aveva sofferto.

Durante l’intervista con Oprah Winfrey la Duchessa di Sussex affermò anche che fece più volta richiesta di un sostegno psicologico in quel difficile periodo ma che la Famiglia Reale glielo negò completamente.

Sarebbe stata quindi l’invidia e la miopia dei Royals a “costringere” Meghan e Harry ad abbandonare i doveri pubblici come membri della Famiglia Reale.

“Vorrei solo che tutti imparassimo dal passato” commentò Harry all’inizio del 2021, nell’ormai celebre intervista con Oprah Winfrey. Il Principe forse sperava che, dopo gli errori commessi nei confronti di Lady Diana, la Famiglia Reale si fosse fatta più accogliente.

