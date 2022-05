Copiamo l’outfit di Laura Pausini in attesa dell’Eurovison Song Contest

Il dieci maggio sarà nella magica Torino con Alessandro Cattelan e Mika per presentare la finale dell’Eurovision Song Contest. Laura Pausini è sulla cresta dell’onda da che abbia memoria e noi vediamo come copiare il suo outfit azzurro.

Piace quasi a tutti (il talento ovviamente non è in discussione) e negli outfit pubblici è sempre più fonte d’ispirazione. Il total look firmato Tom Ford composto da tailleur celeste in seta e top fucsia intenso in paillettes è già un must.

Come lei stessa ha scritto nel suo ultimo post di Instagram dove appare con il completo di cui ci occupiamo oggi: “Un mese fa presentavo a tutti “Laura Pausini – Piacere di conoscerti” e visto che appare anche in splendida forma prendiamo spunto dalla Laura nazionale.

Laura Pausini e lo scintillante tailleur turchese: tre validi motivi per copiarla

Iniziamo con il sottolineare come questo colore sia tra i più cool della primavera – estate 2022. Le Style de Paris ha realizzato un tailleur con giacca lunga monopetto e pantalone palazzo a vita alta in azzurro chiaro molto femminile.

Con un top corto ton sur ton o con uno stacco deciso come fatto da Laura e si è perfette.

Fa parte della collezione Committed, è in tessuto misto cotone e lyocell, ha i polsini abbottonati ed il collo a V con rever. La giacca oversize di Mango (79,99 euro sul sito ufficiale) è versatile ed in un celeste intenso che sotto chiama solo il nero, il bianco oppure niente. Si finisce con i pantaloni a vita bassa dal taglio maschile ed un tacco alto, nero, ovviamente. Particolarmente giovanile come ha ben pensato Laura.

Su Zalando ci sono i pantaloni di Trendyol (49,99 euro) in quello che seppur definito navy blue è in fin dei conti un azzurro più scuro. Terminano leggermente a zampa e sono larghi anche sulla gamba, perciò metterli con un micro top arricciato o con una canotta sottile sono alternative da provare. Bisogna solo affrettarsi perché le taglie più piccole terminano subito.

Il match con il fucsia è un’altra carta da sfruttare in questo periodo ed il bello è che va bene ad ogni età. Senza esagerare con il misto di tessuti può farvi apparire ancor più splendide.

Con un’altra donna italiana di successo come Chiara Ferragni (di cui abbiamo parlato per il look al Met Gala), Laura Pausini completa la nostra moda vip della settimana e, seppur molto diverse tra loro, sono entrambe capaci di far sognare milioni di fan.

Silvia Zanchi