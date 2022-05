Anticipazioni Beautiful: Vinny muore all’improvviso, tutto premeditato?

Anticipazioni Beautiful dall’America. L’amico di Thomas Forrester, Vinny muore all’improvviso. Ecco cosa gli succederà!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni USA: Vinny muore improvvisamente

Nelle prossime puntate in onda in America, Beautiful ci riserberà grosse sorprese. Soprattutto perché assisteremo alla morte inaspettata del giovane Vinny, l’amico di Thomas Forrester verrà trovato senza vita!

Le prossime puntate di Beautiful in onda in America, rivelano grandi cambiamenti e colpi di scena imprevedibili. Secondo le nuove anticipazioni faremo i conti con la morte improvvisa di Vinny.

Se in Italia Vinny è poco presente, se non perché ha manomesso il test di paternità del bimbo che Steffy Forrester porta in grembo, in America Vinny sta vivendo il suo periodo di gloria (e certamente non in positivo). Stando alle ultime indiscrezioni, l’amico di Thomas Forrester ha compiuto dei gesti allegali fra cui vendere a Steffy degli oppiacei che gli hanno procurato dipendenza e falsificato il test di paternità. E dopo essere finito in carcere per questi ultimi eventi rimarrà ucciso in circostanze sospette.

Secondo gli spoiler americani, la morte di Vinny avverrà in un modo del tutto imprevedibile. Liam si troverà alla guida dell’auto del padre quando improvvisamente inchioda sulla strada, urtando evidentemente contro qualcosa di grosso e che intralcia il suo passaggio. Scendendo dal veicolo si troverà di fronte il corpo pieno di sangue di Vinny Walker.

Con molta lucidità, il giovane Spencer chiamerà i soccorsi per salvare la vita all’amico di Thomas. Tuttavia interverrà prontamente papà Bill a prendere una decisione inaspettata: non fare nulla e non avvisare nessuno. L’uomo ha difatti paura che le autorità possano indicare il figlio come colpevole dell’omicidio preterintenzionale (avendo lui un chiaro movente) con accuse pesanti e devastanti per le famiglie che ruotano intorno ai Forrester.