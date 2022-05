“Si è ammalata all’improvviso”: queste le terribili parole di una nota showgirl italiana. Ecco il racconto struggente a Verissimo.

Una nota showgirl e ballerina italiana, anche attiva nel mondo della politica, ha fatto una rivelazione davvero sconvolgente durante la sua ospitata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Una notizia davvero terribile, raccontata con emozione dalla ex concorrente de L’Isola dei Famosi (la showgirl ha infatti preso parte al programma condotto da Ilary Blasi nel non lontano 2021). Ma di chi stiamo parlando? La rivelazione che non avremmo mai voluto sentire.

Era l’inizio degli anni Novanta quando questa nota showgirl e ballerina di talento ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, inizialmente come ballerina. L’abbiamo poi vista ad alcuni spettacoli del mitico Bagaglino, come Creme caramel, Rose rosse, Tutte pazze per Silvio, Al Bagaglino e Marameo. Ha anche condotto insieme a Teo Teocoli e Gene Gnocchi la prima edizione di Scherzi a parte e ha recitato in alcune soap opera e miniserie di discreto successo come Sottocasa e Elisa di Rivombrosa. Un terribile dramma, però le ha lasciato ferite profonde, ancora non rimarginate. La donna ha recentemente raccontato tutto a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin (a proposito, vi ricordate com’era la Toffanin a inizio carriera?). Ecco di cosa (e di chi) si tratta.

“Si è ammalata improvvisamente”: il racconto struggente a Verissimo

Stiamo parlando della splendida Angela Melillo, una delle icone della televisione italiana degli anni Novanta.

Una carriera davvero lunga e piena di successi (come quella di quest’altra nota showgirl), adombrata, però da un terribile dramma che la nota showgirl, ballerina e attrice ha raccontato durante la sua ospitata al programma di Silvia Toffanin Verissimo, emozionando tutto il pubblico in sala. La donna ha infatti rivelato di aver sofferto molto per la morte improvvisa della madre, che l’aveva sempre sostenuta fin da piccola nel suo sogni di diventare una ballerina professionista. “Mi accompagnava tutti i giorni a lezione in autobus” ha affermato la Melillo, visibilmente commossa.

Un rapporto davvero unico quello che legava la Melillo a sua madre Franca, e la sua perdita l’ha gettata nella disperazione più totale, soprattutto perché è avvenuta in maniera del tutto improvvisa. “Si è ammalata improvvisamente e per un anno e otto mesi sono sempre stata vicino a lei“, ha dichiarato Angela. “Fino alla morte avvenuta il 30 maggio, il giorno del compleanno di mia figlia. Quel giorno, mentre mi teneva la mano, mi disse “Se li chiudo non li aprirò più”. Una data in cui non so se piangere o gioire”. Un racconto davvero straziante, che ancora adesso la fa soffrire.

Da quel momento, infatti, la showgirl e attrice ha vissuto uno dei periodi più bui della sua vita, di cui ancora oggi porta le cicatrici. A peggiorare il suo stato d’animo è stata la perdita del padre un anno dopo. “Quando sono morti i miei genitori mi sono trovata da sola”, ha detto la Melillo. “È stato un periodo duro, ma mi è stata vicina la mia famiglia, mio fratello, e una carissima amica Arianna a cui devo tanto”. Nonostante il lungo tunnel che ha dovuto percorrere, Angela sembra finalmente vedere la luce. Dopo oltre sette anni di fidanzamento con il compagno Cesare, infatti, i due stanno per convolare a nozze. “Mi sposo con l’uomo che mia madre mi ha mandato”, ha affermato la Melillo.