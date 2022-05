Per sembrare più alta con i tuoi look da ufficio ti servirà solo un pantalone!

Vuoi sembrare più alta quando indossi i tuoi look da ufficio? Puoi farlo, solo se sai come creare gli abbinamenti giusti e utilizzare il giusto pantalone! Scopriamo tutti i segreti di stile qui su CheDonna!

Realizzare i look per andare a lavoro in ufficio è sempre molto difficile, perché bisogna trovare la giusta via di mezzo tra la classicità, comodità e aggiungerci magari un pizzico di tendenza. Perché se passiamo la nostra giornata lavorativa dietro una scrivania dobbiamo trovare il nostro stile di abbigliamento, che sia adatto al luogo di lavoro ma che ci faccia sentire noi stesse. In più, possiamo anche fare in modo che il nostro look valorizzi la nostra fisicità! Ad esempio, vuoi realizzare un outfit perfetto per l’ufficio ma che ti faccia sembrare più alta? Sei sulla guida di stile giusta!

Vestirsi alla moda è divertente. Saper vestirsi bene è un’arte. Esatto, perché spesso e volentieri ci troviamo a utilizzare le mode del momento nei nostri look di tutti i giorni senza chiederci se quella determinata tendenza ci valorizzi o meno.

Il segreto per essere delle vere fashion lovers non è copiare alla lettera i trend del momento, ma scegliere quelli che possano valorizzare la nostra fisicità e che siano in linea con il nostro personale stile.

Pensiamo ad esempio ai look da ufficio. Ci svegliamo la mattina presto e decidiamo l’outfit da indossare. Dobbiamo riuscire a realizzare un look che sia comodo ma formale, di tendenza ma non troppo particolare, e magari che stia bene su di noi. Non è proprio la cosa più semplice da fare, e spesso e volentieri non siamo convinte al 100% del nostro look.

Da oggi non avrai più questi problemi, perché in questa guida di stile targata CheDonna vedremo come realizzare un look da ufficio che ti faccia sembrare più alta partendo da un modello di pantalone!

Per sembrare più alta basta solo il pantalone giusto: quello a vita alta a palazzo!

Oggi vedremo i modi di utilizzo del pantalone a palazzo a vita alta. Sarà il pantalone che amerai alla follia, perché una volta indossato non potrai più farne a meno!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo perché il pantalone a palazzo a vita alta diventerà il nostro migliore amico:

sta bene letteralmente a tutte le fisicità. Crea o valorizza il punto vita e non mette in risalto pancia e fianchi. il fatto di essere a vita alta e di mostrare una gamba molto ampia otticamente dona l’effetto allungato a chi lo indossa. è elegante ma casual allo stesso tempo. Perfetto per una giornata di lavoro e per l’aperitivo con le amiche subito dopo.

Adesso che abbiamo visto tre buoni motivi per indossare il pantalone palazzo a vita alta, dobbiamo realizzare i look:

blusa morbida e pantalone palazz o: un look primaverile, classico e allo stesso comodo per l’ufficio è quello composto da una blusa morbida indossata all’interno del nostro amato pantalone a vita alta a palazzo. Da chiudere con una ballerina o un mocassino.

blazer, t-shirt e pantalone: se il nostro look è più casual allora dovremo indossare una giacca blazer blu, t-shirt di cotone bianca e blu a righe, pantalone a vita alta a palazzo color coloniale e sneakers bianca.

se il nostro look è più casual allora dovremo indossare una giacca blazer blu, t-shirt di cotone bianca e blu a righe, pantalone a vita alta a palazzo color coloniale e sneakers bianca. crop top e pantalone: se invece vogliamo indossare il nostro pantalone a palazzo per una cena possiamo farlo abbinandolo ad un crop top e una giacca in pelle. Da chiudere con uno stivaletto con il tacco e sarete perfette per tutta la serata! A proposito, Vuoi essere trendy in primavera? Allora crea i tuoi look rosa big babol!

Anche per oggi termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista il pantalone palazzo e tutti i segreti per sembrare più alta con il nostro look!

Alla prossima guida di stile, per rimanere aggiornate su tutte le novità in fatto di moda, e non solo!