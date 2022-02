Silvia Toffanin è una delle conduttrici TV più amate e seguite del momento. Ma ve la ricordate agli inizi della sua carriera? Ecco la trasformazione di Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin è uno dei volti più conosciuti della TV. Da anni al timone del programma Verissimo, Silvia ha dimostrato più volte le sue capacità giornalistiche e di conduzione. Ma ve la ricordate quand’era molto giovane? Tutta un’altra persona!

Silvia Toffanin è da anni sulla cresta dell’onda. Tra il 2004 e il 2006 ha curato, come giornalista di moda, una rubrica all’interno del programma Verissimo, di cui è poi diventata conduttrice nel 2006 prendendo il posto di Paola Perego.

Negli anni ha fatto anche parte della giuria del talent show Fashion Style di La 5 e nel 2015 ha condotto insieme ad Alvin la ventitreesima edizione del Concerto di Natale su Canale 5.

Nel febbraio 2022 ha inoltre condotto, in coppia con Ezio Greggio, il programma satirico Striscia la Notizia. Anche in questa occasione la Toffanin ha saputo mettere in luce le sue qualità di intrattenitrice (tenendo meravigliosamente testa al più navigato Ezio Greggio), pur non essendo la tv satirica il suo pane quotidiano.

La trasformazione incredibile di Silvia Toffanin

Ma com’era Silvia Toffanin da giovanissima?

Dopo aver partecipato a Miss Italia nel 1997, ha mosso i primi passi in televisione nel 2001 come letterina del quiz di Canale 5 Passaparola.

Ha inoltre condotto dal 2002 al 2009 il programma Nonsolomoda di Canale 5, che ha avuto molto successo. Nel 2003 ha preso parte al talent show di Italia 1 Popstars. Si è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti nel 2004 laureandosi nel 2007 in lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dal punto di vista sentimentale Silvia è legata dal 2002 a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, con il quale ha avuto due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.