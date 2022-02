Lip gloss fatto in casa: la ricetta perfetta per labbra al bacio!

Lip gloss fai da te: ti sveliamo la ricetta segreta per prepararne uno in pochi minuti! Avrai la garanzia di un prodotto 100% naturale, per una bocca tutta da baciare!

Delle belle labbra, definite e piene, sono un’arma di seduzione potentissima. In ogni tipo di make up, sono sempre in primo piano. C’è chi ha la fortuna di averle belle al naturale e chi, invece, deve correggerle con il trucco. Eh sì, matite e rossetti possono ridefinire delle labbra troppo sottili, all’ingiù oppure asimmetriche.

Truccare le labbra nel modo giusto è un rituale lento di bellezza. Lo step cruciale consiste nel selezionare il rossetto del colore giusto, in perfetta armonia con l’incarnato. Ma il trucco labbra cambia in base alle stagioni. Nel periodo autunno-inverno spopolano le nuance più scure. Invece con l’arrivo della primavera (e poi dell’estate) si scelgono rossetti, matite, tinte labbra e gloss più vivaci e brillanti.

La gamma dei prodotti per il trucco labbra è vastissima. In commercio se ne trovano tanti, di marche e prezzi differenti. Negli ultimi anni è cresciuta soprattutto la domanda di lip gloss, termine inglese che sta per lucidalabbra.

Questo prodotto dona alle labbra un irresistibile effetto bagnato, che riflette meglio la luce. Il lip gloss è l’alleato di bellezza di tutte le donne con labbra sottili, perché le enfatizza in modo naturale con una sola stesura, con o senza rossetto.

Hai mai sentito parlare di lip gloss fatto in casa? Se le risposta è no, ti sveliamo noi la ricetta segreta per prepararne uno da sola con pochi ingredienti.

Lip gloss fai da te: ecco la ricetta facile e low cost

Lip gloss fai da te: un’ottima idea per risparmiare e riciclare anche qualche cosmetico inutilizzato, purché non sia scaduto. Vediamo insieme come prepararne uno in pochi step. Ecco la ricetta imperdibile!

INGREDIENTI: 1 bastoncino di legno (come quello dei ghiaccioli); 1 tubetto d vasellina; 1 ombretto in polvere (del colore che preferisci).

PREPARAZIONE: Versa tutta la vasellina in una ciotola di vetro. Aggiungi un po’ dell’ombretto che hai scelto, prendendolo con il bastoncino di legno. Mescola bene gli ingredienti e, se il colore ti sembra ancora spento, puoi aggiungere un altro po’ di ombretto. Amalgama il composto e, poi, versalo in un contenitore piccolo di plastica. Et voilà, il tuo lucidalabbra è pronto! Può diventare anche un’ottima idea regalo per le amiche, sicuramente sarà molto gradita.

Questa è una prima ricetta, assolutamente facile e veloce. Ma vogliamo darti anche un’alternativa, per preparare un lip gloss a lunga durata. Devi procurarti: una tavoletta di cera d’api, un profumo alimentare, un po’ di rossetto non scaduto (o di colorante alimentare), qualche goccia di olio di cocco (o di lavanda) e dell’olio di girasole.

Ecco tutti gli step da seguire per la preparazione. Sciogli la cera d’api in un pentolino. Poi, aggiungi gli altri ingredienti e mescola bene per eliminare i grumi. Metti il composto nel microonde per circa 20 minuti. Trascorso il tempo utile, toglilo dal microonde e lascialo raffreddare in frigorifero per un’ora. Infine, travasa il lucidalabbra in un contenitore di plastica, da tenere sempre in borsetta.

Non una ma ben due ricette facili, veloci e low cost per preparare il lucidalabbra perfetto per le tue labbra. Scegli quella che più ti ispira e mettiti subito all’opera!