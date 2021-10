Test delle labbra: come le trucchi svela quante bugie dici

Sapevi che come ti trucchi e come usi il rossetto sono due azioni che possono svelarci quanto sei bugiardo? Proviamo insieme il test delle labbra!

Eh sì, non sei al sicuro neanche quando ti metti il rossetto.

Noi di CheDonna.it, infatti, abbiamo deciso di creare un test della personalità che ci rivelerà quanto o se sei una bugiarda.

Che ne dici, vale la pena provare a giocare con noi?

Allora non dovrai far altro che dirci che cosa ti piace di più tra un paio di labbra pesantemente truccate e un paio, invece, al naturale.

Pronto a scoprire chi sei veramente?

Test delle labbra: scopriamo insieme quanto sei bugiardo con il nostro test della personalità di oggi

Quante volte ti capita di dire delle bugie?

Dai non preoccuparti: sei tra amici e a noi puoi dire la verità (almeno per una volta) almeno riguardo questa domanda!

Se non vuoi svelarci quanto o se sei uso a dire bugie, di certo potrai dirci come preferisci avere le labbra, non trovi?

Dai, tanto cosa ti costa dirci come preferisci truccare le labbra? Sei una ragazza a cui piace averle truccate alla perfezione, con balsamo idratante, tinta, matita e che magari sperimenta anche con le tecniche particolari oppure le preferisci al naturale?

Grazie a questa tua preferenza, saremo in grado di dire quanto sei bugiarda. Che ne dici, ti va di scoprire la verità su di te?

Allora leggi subito i responsi qui sotto!

labbra truccate: per te è impossibile uscire di casa senza le labbra perfettamente truccate.

Non si tratta di vanità o di essere una fan sfegata del make up: per te, le labbra truccate, sono un vero e proprio must che ti aiutano a sentirti a posto con te stessa!

Hai una collezione praticamente sterminata di tinte per le labbra, rossetti, lip gloss, pennelli e pennellini oltre che, ovviamente, di matite per il contorno.

Che cosa svela di te questa tua caratteristica? Semplicemente che sei una persona molto sincera!

(Pensavi il contrario, eh!). In realtà tu sei una persona che fa molta attenzione non solo alla sua bocca ma anche a tutto quello che ne esce fuori.

Per te mentire è non solo sbagliato ma anche inutile e controproducente: sei curata anche nei pensieri, non solo nel tuo aspetto!

Certo, non dici sempre in faccia tutto (in maniera brutale e trasparente) ma non ti piace mentire. Complimenti!

labbra al naturale: rossetti e matite per le labbra? Non scherziamo, non hai tempo per truccarti anche le labbra! Tu lasci tutto al naturale, trovi che le labbra truccate siano veramente eccessive e le sfoggi, se proprio devi, solo in occasioni speciali.

Nessuno può separarti dal tuo burro cacao, ovviamente, ma non è che te ne ricordi troppo spesso!

Niente di male in questo, ovviamente, se non fosse per il fatto che… sì, sei proprio tu la persona che, ogni tanto, dice qualche piccola bugia!

Il fatto che tu sia abituata a portare le labbra sempre al naturale ci svela che sei una persona generalmente molto diretta ed onesta, al limite della brutalità.

I tuoi commenti ti hanno messa in difficoltà più di una volta od hanno rovinato addirittura qualche rapporto che ancora non sei riuscita a recuperare.

Per questo motivo, quindi, hai imparato che, a volte, qualche piccola bugia è proprio quello che ti serve per evitare di finire in brutte situazioni.

Sai essere particolarmente “sfuggente” e, spesso, non dici proprio le cose come stanno. Tutti si fidano di te, però, quindi non ti capita quasi mai di essere colta sul fatto!