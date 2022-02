I vecchi utensili da cucina possono avere nuova vita: ecco come

Scopri come ottenere un buon risparmio dal riutilizzo di alcuni utensili di cucina. Dargli nuova vita ti consentirà di evitare altre spese.

Non tutti lo sanno ma tra i tanti utensili che siamo soliti usare in cucina, molti possono essere adoperati in modo diverso. In questo modo si evita di acquistare oggetti nuovi e si dona un carattere particolare alla propria casa che apparirà maggiormente personalizzata ed in grado di esprimere l’essenza di chi la vive.

Un obiettivo semplice da raggiungere e che ha un gran valore, sopratutto se si considera che il tutto si può fare ottenendo al contempo un buon risparmio. Scopriamo quindi quali sono i trucchi da mettere in pratica per dare una nuova vita ai vari utensili della cucina.

Utensili da cucina: come ottenere un buon risparmio dandogli nuova vita

Capita a tutti di avere utensili da cucina che non si usano più perché rimpiazzati da qualcosa di più moderno o per cambiamenti nel proprio stile di vita. Quale che sia la ragione, metterli da parte (o ancor peggio buttarli via) è sempre un peccato.

Per fortuna, in nostro aiuto, arriva l’arte del riciclo. Ogni singolo oggetto (o quasi) della nostra casa può infatti godere di una nuova vita. E tutto cambiando semplicemente funzione. Ciò che conta è avere fantasia e tanta voglia di mettersi in gioco per creare qualcosa di nuovo in modo divertente. Fatto ciò, ottenere degli ottimi risultati e risparmiare sugli acquisti di casa sarà consequenziale.

Tazze come candele e porta gioielli. Chi non ha almeno un set di tazze in disuso? A volte si mettono via perché lievemente sbeccate ma troppo preziose per noi per poterle buttare. In altri casi, sono accantonate perché superate o sostituite da altre più nuove. Qualunque sia la ragione, le tazze che non usiamo più possono diventare delle bellissime porta candele. E se non si è soliti averne per casa? In tal caso si possono posizionare in casa e diventare dei porta anelli o bracciali. Mentre situate nell’ingresso di casa possono diventare un punto dove riporre le chiavi. Il tutto per un’atmosfera più confortevole che mai e che sa di casa.

Stampo da muffin come porta bottoni. Se lo stampo da muffin ha fatto la ruggine lo si può trasformare in un porta bottoni. Basta avere una zona comoda dove riporlo senza che cada accidentalmente. Volendo può diventare anche un porta oggetti da sistemare su una mensola dell’ufficio e dove inserire oggetti di cancelleria. Per renderlo più simpatico si può anche dipingere in modo da renderlo il più possibile in linea con l’ambiente in cui deciderà di sistemarlo.

Mattarelli per appendere cose. I vecchi mattarelli possono essere tagliati ed incollati su un asse di legno da appendere al muro. In questo modo diventano degli appendini perfetti per gli strofinacci di casa o per i cappotti che si lasciano nell’ingresso di casa. Un modo simpatico e sicuramente alternativo per dargli nuova vita. Se colorati con tinte allegre si rivelano perfetti anche per le camere dei più piccoli. Si renderanno infatti utili per appendere cappotti e zaini.

Taglieri come porta post-it. Quando i taglieri iniziano a diventare troppo vecchi possono essere puliti per bene, dipinti e appesi al muro della cucina. In questo modo si potranno usare per attaccarvi dei post-it con le puntine da disegno. Si renderanno così più che utili per non dimenticare più nulla. Dalla lista della spesa agli impegni del giorno, sarà infatti tutto a portata di sguardo.

Scolapasta come lampadario. Se si ha uno scolapasta in acciaio o in rame e non lo si usa più perché si è ormai passato a quello in plastica, si può usarlo per dar vita ad un lampadario da cucina. Bastano un po’ di manualità ed un pizzico di fantasia per dar vita a qualcosa di nuovo da poter appendere sia in cucina che nel box o nella dispensa.

Imparare a riciclare ciò che si ha in casa dando nuova vita ad oggetti che si pensava di non poter usare mai più è un ottimo modo per risparmiare dando al contempo un tocco personale all’ambiente in cui si vive. Cosa che riempirà sicuramente d’orgoglio rendendo al contempo la casa molto più calda e accogliente.