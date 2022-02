GF Vip, la scelta degli autori non convince: il pubblico si ribella

Gli autori del GF Vip non sono riusciti a convincere il pubblico del piccolo schermo che si è ribellato di fronte a quanto trasmesso.

Manca poco meno di un mese e questa sesta edizione del GF Vip, la più lunga della storia del reality show di canale 5, giungerà al termine. Poco prima della finale, però, gli autori hanno scelto di fare qualcosa che non avevano mai fatto durante il corso di questi anni. Una scelta che ha stupito e non poco i telespettatori, ma anche gli ex concorrenti che sono stati squalificati.

Come ormai noto, durante la diretta di lunedì scorso, Alex Belli, dopo essere stato squalificato per aver violato le distanze di sicurezza anti covid, è stato richiamato per rientrare. Certo, l’ex stella di Centovetrine non è di nuovo in gara ma è entrato come ospite speciale. Solitamente, però, il trattamento riservato ai concorrenti squalificati è ben diverso e questo ha lasciato un po’ perplessi chi segue il programma dai primi giorni di settembre.

Per questo abbiamo scelto di lanciare sui nostri canali social un sondaggio a riguardo, chiedendo se il ritorno di Alex Belli al GF Vip è stato ben visto o meno dagli utenti del web.

Alex Belli ritorna al GF Vip: la scelta divide il pubblico come non mai

I risultati non si sono fatti attendere, ma prima di seguire con il risultato di questo sondaggio è bene fare alcune importanti precisazioni a riguardo. La prima è che questo sondaggio è stato creato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il giudizio sui personaggi trattati. Il risultato è stato stabilito attraverso una media dei voti ricevuti ed in fondo a questo articolo trovate tutte le percentuali ricevute. Detto questo, scopriamo che cosa ne pensano i nostri lettori del ritorno di Alex Belli nella casa più spiata d’Italia.

I nostri lettori si sono mostrati assolutamente contrari al ritorno dell’ex stella di Centovetrine nella casa del Grande Fratello Vip. La percentuale delle persone che si sono dimostrate favorevoli al suo ingresso, come potete notare dalla media pubblicata poco più in basso, è davvero poca. Forse troppa. Andando a dimostrazione che la scelta degli autori non sembra essere quella più azzeccata, ma c’è un altro importante dato da non sottovalutare.

Le puntate che vedono protagonista Alex Belli al GF Vip sono quelli che hanno ottenuto il maggior numero di ascolti e da questo punto di vista il suo ritorno appare più che comprensibile. Molto probabilmente il pubblico, proprio come Delia Duran, ha con lui un rapporto di odio e amore.