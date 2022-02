By

Un’altra puntata decisamente sopra le righe quella del Grande Fratello Vip. A illuminare la serata sono state come sempre le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ecco i look memorabili delle belle opinioniste del GF Vip.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non sbagliamo mai un colpo e anche nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip hanno saputo mettere in risalto i loro punti di forza con una sapiente scelta degli abiti e degli accessori.

Puntata davvero scoppiettante quella di giovedì sera del GF Vip. Alessandro Basciano è finito in nomination dopo una brutta lite con Sophie. Indignato per la decisione, ha minacciato di lasciare la casa scatenando un gran trambusto in studio.

Lo scatto d’ira non è infatti piaciuto né a Signorini né alle opinioniste, che si sono scagliate contro Basciano. “In passato le hai dato anche della nullità, abbassa la cresta e dici che hai sbagliato, fai delle cose che mi fanno accapponare la pelle”, ha dichiarato la Bruganelli particolarmente stizzita.

Meno male che, in tutto questo trambusto, ad alzare il livello dello show sono stati i look scelti dalla Volpe e dalla Bruganelli, come al solito strepitosi.

I look memorabili delle opinioniste del GF Vip

Per quest’ultima puntata del GF Vip, Sonia Bruganelli ha optato per un tailleur con pantalone total black molto sofisticato con maniche a sbuffo in pizzo che hanno conferito più sensualità all’ensemble.

Favolosa l’acconciatura, uno splendido chignon morbido abbinato a una frangia sexy che hanno reso il suo sguardo davvero irresistibile. Ciliegina sulla torta le splendide e immancabili décolleté con tacco altissimo di un giallo brillante, che hanno dato più luce al look.

Altrettanto sofisticata la mise di Adriana Volpe, anche lei in tailleur con pantalone di un tenue rosa pastello. Adriana ha invece optato per un’acconciatura più semplice, lasciando i liscissimi capelli biondi sciolti sulle spalle.

Anche stavolta, quindi, non sappiamo quale delle due opinioniste premiare per il look migliore. Un pareggio meritatissimo!