Il trucco occhi di Belen: per uno sguardo magnetico (anche con la frangia!)

Recentemente il trucco occhi di Belen ha dovuto adattarsi alla sua nuova e bellissima frangia: scopriamo come copiarlo passo dopo passo!

Si dice che quando una donna passa da un capitolo all’altro della sua vita questa trasformazione si traduce sempre in un nuovo taglio di capelli. Non sappiamo se questo sia vero per tutte ma è sicuramente valido per la bellissima Belen.

La conduttrice ha sempre portato la fronte scoperta, con una riga centrale (e la storica frangia a tendina) oppure con la riga laterale e un morbido ciuffo.

Con questo tipo di acconciature far risaltare gli occhi è sempre molto semplice perché la fronte e il resto del viso sono completamente scoperti.

Quando invece la fronte viene coperta dalla frangia è necessario utilizzare un approccio differente per il trucco occhi.

Innanzitutto è strettamente necessario rendere lo sguardo più intenso con il sapiente utilizzo di toni scuri. In questo modo si avrà la certezza che lo sguardo catturerà l’attenzione dell’osservatore anche se sarà parzialmente messo in ombra dalla frangia.

Il trucco occhi per la frangia come quello di Belen

Belen ha un incarnato medio con un sottotono caldo. Questo significa che la sua pelle è piuttosto scura e viene messa in risalto da colori caldi come il rosa, il pesca e il rame.

Per questo make up è stata scelta una palette di colori piuttosto neutra. Per la palpebra mobile è stato scelto un rosa molto simile all’incarnato.

Pe realizzare l’ombra è stata scelta invece una tonalità di marrone molto calda e piuttosto scura che assomiglia moltissimo al colore dei capelli.

Lo schema di applicazione dell’ombretto è quello di un super classico half cut crease.

Si tratta di un make up raffinatissimo e molto versatile che sta bene letteralmente a tutte. Questo trucco si basa sull’applicazione molto sfumata di un colore scuro in corrispondenza dell’angolo esterno dell’occhio.

L’ombra occuperà un terzo dell’occhio e si allargherà fino alla piega della palpebra. In corrispondenza dell’angolo esterno potrebbe essere sfumata verso l’esterno e verso l’alto per allungare l’occhio verso la tempia.

Nel trucco di Belen l’ombra “abbraccia” l’occhio continuando anche lungo la palpebra inferiore. Per creare un effetto più coerente con il trucco della palpebra superiore è stato utilizzata anche una seconda, sottilissima linea di ombretto rosa sotto la linea marrone. Si tratta di un gioco di colori che rende lo sguardo estremamente profondo e interessante.

Si tratta di un trucco piuttosto rischioso, perché il rischio è di far apparire gli occhi più bassi o tendenti all’ingiù.

Se però si ha un taglio d’occhi piuttosto dritto vale assolutamente la pena di tentare l’imitazione di questo make up. Per farlo basterà utilizzare una matita marrone molto morbida da applicare sotto l’occhio senza arrivare all’angolo esterno.

Per creare un effetto meno netto la matita andrà leggermente sfumata senza allargarla troppo perché si rischierebbe di trasformarla in una lunga macchia di colore.

Per evitare che la matita si sciolga a causa dei movimenti dell’occhio e dell’eventuale lacrimazione è sempre consigliabile applicare il primer nella zona dell’occhiaia, in maniera che la polvere rimanga esattamente dove è stata posizionata senza macchiare il viso.

Con la stessa matita si potrà intensificare l’ombra nell’angolo esterno dell’occhio, realizzando una mezza linea anche sulla palpebra superiore. Anche in questo caso l’obiettivo è non arrivare all’angolo interno e sfumare poi leggermente la linea per un effetto smokey.

Infine, le ciglia hanno un ruolo importantissimo in questo make up. La scelta migliore è certamente quella di utilizzare ciglia finte digradanti, cioè più lunghe verso l’esterno oppure ciuffetti di ciglia da posizionare in maniera strategica.

Anche le sopracciglia giocano un ruolo fondamentale in questo look: vanno rese solide e ben delineate. Il consiglio è di utilizzare un gel per sopracciglia come quello che Chiara Ferragni ha utilizzato di recente. E se non sono abbastanza folte? Allora sarà necessario infoltirle con la matita definendone bene la forma prima di applicare il gel.