Federica Panicucci è una delle conduttrici TV più abate e seguite. Ma vi ricordate com’era da giovane? Il dettaglio riguardante il look della giovane Federica Panicucci che non è sfuggito ai fan.

Federica Panicucci è una vera icona del piccolo schermo, sempre splendida con quel suo distintivo sorriso smagliante e costante positività. La sua carriera è stata lunghissima ed è iniziata nei favolosi anni Novanta, quand’era appena ventenne. Nelle foto dell’epoca si nota un particolare davvero unico che sicuramente stupirà i fan della conduttrice. Ecco il dettaglio sorprendente che non può passare inosservato.

La Panicucci ha iniziato la sua carriera nel mondo delle spettacolo come modella. Il suo debutto in televisione è avvenuto alla fine degli anni Ottanta, anni in cui ha vestito i panni di “centralinista” nell’ultima edizione di Portobello, programma condotto dall’indimenticato Enzo tortora. Ma com’è è cambiata Federica Panicucci negli anni? Anche da giovanissima la conduttrice vantava una bellezza fuori dal comune e, in particolare, un dettaglio del suo look è rimasto invariato. Ecco la foto che lo dimostra.

Il dettaglio sul look della giovane Federica Panicucci che non è sfuggito ai fan

Lei è una delle storiche conduttrici TV italiane, famosa per la sua bellezza prorompente e la sua simpatia contagiosa. Ma come è cambiata Federica Panicucci nel tempo?

Federica Panicucci ha iniziato la sua carriera come annunciatrice Rai, dimostrando subito di avere le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo. È nell’estate del 1992 che ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico conducendo l’anteprima del Festivalbar, intitolata Festivalbar – Zona verde. nelle foto dell’epoca possiamo vedere come una cosa non sia mai cambiata nel suo look: i suoi lunghissimi capelli! La Panicucci, infatti, non li ha mai voluto tagliare e sono diventati, negli anni, il suo tratto distintivo. Ha in seguito condotto, per Fininvest, il programma Unomania, nelle vesti di conduttrice ufficiale.

In seguito, nel 1994 e nel 1995, è impegnata su Italia 1 con il contenitore Smile, in cui ha affiancato Stefano Gallarini e Terry Schiavo. Nel 1996 ha fatto il suo ritorno in RAI affiancando Adriano Celentano nel programma Arrivano gli uomini, su Rai 1. Nel 1998 ha inoltre presidiato i collegamenti dal backstage per il Pavarotti & Friends. Dal 2000 al 2005 Federica (che ha sofferto molto dopo la perdita del padre) ha condotto su Rai 2 alcuni programmi di interesse femminile come Affari di cuore, Batticuore e Scherzi d’amore. Gli show, in cui si cercava di aiutare alcune coppie a superare i problemi d’amore, ha ottenuto un buon successo.

Nella primavera del 2006 ha salutato la Rai passando nuovamente a Mediaset, conducendo su Italia 1 il varietà Comedy Club, che però non ha ottenuto molto successo. Nello stesso anno ha poi condotto con Enrico Papi la prima edizione del reality La pupa e il secchione, che ha ottenuto, invece, un successo clamoroso. Nel 2010 Federica ha sostituito Barbara D’Urso alla conduzione di Mattino Cinque e, l’anno seguente, l’ha sostituita anche nel seguitissimo Domenica Cinque. In questo programma ha curato soprattutto la parte dedicata al varietà e al gossip. Più recentemente, a parte una piccola disavventura per avrebbe potuto costarle cara, nel 2021 Federica ha condotto la trentesima edizione de Partita del cuore, in onda in prima serata su Canale 5. Nello stesso anno ha condotto Capodanno in Musica, sempre su canale 5.