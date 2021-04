Federica Panicucci e il dolore per la morte del padre che non supererà mai

Federica Panicucci a Mattino Cinque mostra tutto il suo sorriso al pubblico, ma dentro purtroppo ha vissuto un enorme dolore.

Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani e da anni è al timone di Mattino 5, il programma che si occupa di aggiornare i telespettatori sui maggiori avvenimenti di attualità e di intrattenerli grazie anche alla cronaca rosa.

La bionda conduttrice appare tutti i giorni sul piccolo schermo degli italiani in piena forma e più sorridente che mai, ma non tutti sanno che non molto tempo fa ha vissuto un vero e proprio dramma: la morte di suo padre.

Il padre di Federica di Panicucci è volato a causa di una terribile malattia, il cancro, e lei ha più volte confidato, nelle varie interviste in cui ha scelto di affrontare l’argomento, che purtroppo è un dolore che non riesce a superare, ma che in tutto questo è riuscita comunque a trovare uno spiraglio di luce.

Federica Panicucci prima di Mattino 5: il toccante retroscena su suo padre

Federica Panicucci, durante gli ultimi tempi, ha confidato al fedele pubblico che la segue a Mattino Cinque che la malattia si è portata via suo padre del giro di tre mesi e che lei non crede riuscirà a superare mai questo forte dolore che sta provando. In quanto il legame che la univa al suo papà era più forte e solido che mai.

Lui, infatti, era orgoglioso di lei e l’ha sempre seguita, a volte a distanza, durante il corso della sua carriera.

“Il cancro che se l’è portato via in tre mesi” ha esordito la conduttrice, che difficilmente tende a parlare della sua vita privata. “Non mi sono ancora ripresa, non credo che supererò mai questa cosa. Non riesco ancora a parlarne perché mio padre era un uomo straordinario e mi manca moltissimo” ha poi proseguito in un’intervista in cui ha scelto di raccontare a cuore aperto tutti i sentimenti che ha provato e prova da quel momento.

“A volte mi viene ancora l’istinto di chiamarlo al telefono” ha poi aggiunto. “In tutto questo dolore però ho ricevuto un regalo. Nei suoi ultimi mesi di vita ho avuto modo di dirgli tutto, di non lasciare nulla di non detto e questo mi consola“ ha poi confidato, dichiarando di non aver lasciato nulla di irrisolto all’interno del loro rapporto. “Lui aveva una cartellina con tutti i ritagli di giornale fin dai miei esordi e non si perdeva una puntata di Mattino Cinque“ ha poi concluso. “Ogni mattina alle 8 mi mandava un messaggio e io quel messaggio lo aspetto ancora” ha aggiunto amara.

La morte del padre di Federica Panicucci è purtroppo una dolorosa ferita nel suo cuore.