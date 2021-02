Brutte notizie per Federica Panicucci: “E’ stata trascinata in tribunale”

Federica Panicucci, secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia su il Giornalettismo, è finita in tribunale a causa di una frase pronunciata a Mattino 5 qualche tempo fa.

Federica Paniccucci nelle scorse ore è diventata, forse a suo malgrado, una delle protagoniste della cronaca rosa. No, la sua vita privata non è stata assolutamente oggetto di discussione, tutt’altro, ma si è parlato di quanto è stato detto da lei qualche tempo fa durante una delle dirette di Mattino 5, in quanto è finita al centro del gossip a causa della sua vita lavorativa.

Gabriele Parpiglia, ai microfoni di Giornalettismo, ha rivelato che per la bionda conduttrice le cose non si metterebbero bene. In quanto due volti noti al mondo dello spettacolo avrebbero deciso di ricorrere per vie legali in base a quanto stato detto sul proprio conto durante il corso della trasmissione. Di chi stiamo parlando? Di Wanna Marchi e Stefania Nobile!

Secondo quanto riporta il portale, infatti, la conduttrice avrebbe dichiarato in diretta che a causa di quanto si è mormorato sul loro conto dopo i processi giudiziari iniziati a causa del servizio realizzato da Striscia La Notizia, si porteranno dei morti sulla coscienza.

La frase non è stata ben vista dalle dirette interessate e hanno deciso di spostare la loro discussione nelle sedi giudiziarie. Federica Panicucci è stata trascinata in tribunale da Wanna Marchi e sua figlia , riportando a galla alcune vecchie dichiarazioni rilasciate a Mattino 5.

Wanna Marchi e Stefania Nobile portano in tribunale Federica Panicucci

Wanna Marchi e Stefania Nobile non hanno deciso di portare il tutto per vie legali soltanto ora, in quanto l’episodio risalirebbe a qualche tempo fa, ma purtroppo i tempi della giustizia in Italia non sono così rapido e per questo motivo soltanto adesso la conduttrice sarebbe venuta a conoscenza di quanto accaduto. Ecco che cosa riporta il portale attraverso la penna di Gabriele Parpiglia.

“La Panicucci è stata portata in tribunale da Wanna Marchi e Stefania Nobile, sua figlia, a causa di una frase che le due non avrebbero affatto digerito” esordisce il giornalista. “Ci sono dei guai legali in corso, visto che arrivano dal passato, ma questo purtroppo riguarda il problema della lentezza della giustizia in Italia, perché la conduttrice in diretta avrebbe dichiarato che Wanna e Stefania che si porterebbero i morti sulla coscienza e loro non l’hanno affatto digerita quest’uscita” ha proseguito. “Per questo motivo hanno deciso di intraprendere azioni legali nei confronti della conduttrice” dichiarata il portale sulla Panicucci, che di recente è stata criticata anche da Alda D’Eusanio.

“Secondo le nostre fonti, infatti, ora hanno avuto un seguito legale con rinvio a giudizio” conclude. “La questione è ancora in evoluzione e non si sa come finirà” aggiunge Parpiglia sul caso che vede coinvolta la conduttrice di Mattino Cinque.

Si mette male per Federica Panicucci, stando quanto rivelato da Parpiglia, anche se almeno per il momento non si sa ancora come si evolveranno le cose nelle opportuni sedi giudiziarie.