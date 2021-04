Ex di Gemma Galgani svela: “Dopo Uomini e Donne, volevo chiudermi in convento”

L’ex fidanzato di Gemma Galgani ha rivelato che dopo la loro storia a Uomini e Donne aveva pensato di cambiare drasticamente vita.

Gemma Galgani è senza dubbio la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. La dama più famosa del dating show di Maria De Filippi sono ormai 10 anni che occupa il suo meritato posto negli studi Elios di Roma e durante il corso di questo tempo sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5 non sono di certo mancati gli ex fidanzati.

La dama torinese con alcuni, anche se le cose non sono andate avanti come sperava, è rimasta in ottimi rapporti mentre con altri invece non scorre decisamente buon sangue o non è rimasto nemmeno un bel ricordo di quell’esperienza. E’ il caso di un suo noto ex, non Giorgio Manetti, che intervistato da Fralof per Più Donna ha rivelato che dopo l’esperienza a Uomini e Donne aveva pensato di chiudersi in convento.

Rocco di Uomini e Donne: “Gemma Galgani vuole un amore che non esiste”

Stiamo parlando di Rocco Fredella. Rocco ha preso parte per qualche tempo a Uomini e Donne, ma Gemma Galgani non si è mai fidata di lui, sospettando in più occasioni che lui fosse lì perché in cerca di una certa visibilità piuttosto che per conquistare il cuore, mentre lui ha sempre smentito, rivelando che avrebbe voluto regalarle il sogno che lei ha sempre cercato ma che poi non ha voluto.

“Sono stato a Uomini e Donne 10 mesi” ha ricordato l’ex cavaliere di canale 5. “Ne sono uscito devastato. La frequentazione con Gemma è durata 6 mesi ma è stata un tira e molla. Lei cerca un amore che non esiste, io cerco un amore vero“ ha poi aggiunto Rocco. “Quando sono uscito dal programma ho detto solo una cosa: se non trovo l’amore me ne vado in convento“ ha poi dichiarato spiazzando tutti.

“Avevo preso un accordo con un convento in Umbria. Io sono credente e non praticante ma se non trovavo Doriana ci andavo“ ha dichiarato, facendo riferimento alla sua attuale compagna con cui pare stia organizzando le nozze. “Volevo fare pulizia mentale perché non credevo più nell’amore vero perché da Uomini e Donne sono uscito devastato“ ha poi continuato.

“La verità è che desideravo far parte di una vita misera, ma di qualità e purificarmi da tutto quello che era successo in trasmissione” ha aggiunto, non andandoci di certo leggero. “Volevo chiudere con quella vita e stare li finché non fossi stato pronto a tornare alla realtà” ha poi concluso Rocco di Uomini e Donne. “Quando ho conosciuto Doriana mi ha fatto capire che è l’amore vero, sincero, rispettoso. Lei mi ha detto che non ero una persona da convento” ha aggiunto.

Gemma e Rocco dopo Uomini e Donne non sembrerebbero essersi lasciati in buoni rapporti. Come replicherà lei di fronte a queste dichiarazioni? Staremo a vedere.