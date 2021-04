Ricordate la prima apparizione di Tina Cipollari a Uomini e Donne come corteggiatrice? Il video in cui ammaliava il tronista Roberto.

Tina Cipollari è l’opinionista più famosa della televisione italiana. Da vent’anni commenta le vicende del trono classico di Uomini e donne e da più di dieci anni anche quelle del trono over, brillante intuizione di Maria De Filippi. La sua ironia, ma anche la sua schiettezza nell’esprimere le proprie opinioni sui protagonisti del programma di canale 5 movimentano le puntate.

Tina, però, prima di occupare la poltrona da opinionista di Uomini e Donne, ha fatto la sua prima apparizione nel programma della De Filippi come corteggiatrice. All’epoca era single e, con il suo inconfondibile stile, conquistò immediatamente il pubblico di canale 5.

La prima apparizione di Tina Cipollari a Uomini e Donne come opinionista

Tina Cipollari partecipò per la prima volta a Uomini e Donne come corteggiatrice. All’epoca, il programma di Maria De Filippi era diverso da quello attualmente in onda. I tronisti non avevano un tempo entro il quale conoscere e fare la propria scelta. Quando in studio si presentò una giovanissima Cipollari, sul trono, c’era Roberto Maltoni, un uomo single, di mezza età, alla ricerca dell’amore e che era pronto a regalare alla donna che lo avrebbe conquistato un importante anello di fidanzamento.

Tra le sue corteggiatrici c’era proprio Tina Cipollari che si fece immediatamente notare, conquistando la simpatia del pubblico, con il suo atteggiamento e il suo look da vera vamp.

Tina provò a conquistare il cuore di Roberto con la sua ironia. Dopo la scelta di Roberto, Tina fu invitata come tronista insieme a Claudia Montanarini. La Cipollari, tuttavia, ha definitivamente conquistato definitivamente tutti come opinionista grazie ad un’intuizione di Maria De Filippi.

“Maria ha avuto l’intuizione di farmi diventare una delle prime opinioniste della televisione e poi altri programmi hanno cominciato a copiarci – ha raccontato Tina Cipollari in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv – Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per terra, a differenza di tante persone che per molto meno si sentono dive affermate”.

Tina è amatissima dal pubblico al punto che la sua assenza, in alcune puntate di Uomini e Donne, ha scatenato la preoccupazione dei fan.