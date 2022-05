Vuoi essere trendy in primavera? Allora crea i tuoi outfit rosa big babol!

Sai che colore non puoi farti mancare nei tuoi outfit in primavera? Il rosa! Ma non un rosa generico, il rosa big babol! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà come essere al top in primavera con i tuoi look rosa!

È sinonimo di romanticismo e femminilità, di delicatezza e di ingenuità. Il rosa è il colore che nella moda ha sempre comunicato questi aspetti, ma non è solo questo. Sicuramente il rosa è uno dei colori più trendy della primavera 2022, ma quale tonalità scegliere? E come inserirla correttamente nei nostri outfit? Scopriamolo insieme qui su CheDonna!

Ci siamo ufficialmente lasciati alle spalle il 2021. E con ciò non parlo solo degli avvenimenti storici, ma soprattutto della moda!

Abbiamo vissuto degli anni di fashion “neutro”, dove non spiccavano colori forti o forme particolari. Il massimo della tendenza era la tuta sportiva color beige a tinta unita.

Il 2022 invece si è aperto ai colori, alle forme, alla singolarità! Infatti questa è la primavera dei colori, soprattutto del rosa big babol!

Esatto, perché di tonalità di rosa ne esistono molte, ma solo alcune sono da scegliere per realizzare i nostri outfit trendy!

Ma quali capi scegliere di questo colore per essere al top? Vediamo tutti i dettagli su questa guida di stile targata CheDonna!

Il rosa big babol è il colore da utilizzare per i nostri outfit più trendy: parti dalla giacca e arriva alla borsa big babol!

Quando si realizzano look colorati la prima cosa da scegliere sono i capi. La scelta giusta dei capi colorati farà la differenza nel tuo intero total look! Ad esempio, in rosa big babol, quali sono i capi che dobbiamo necessariamente avere?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 5 capi da avere nel color rosa big babol per essere trendy in primavera:

giacca blazer: il capo più versatile e indispensabile della primavera 2022 è decisamente la giacca blazer. Da avere colorata nelle tonalità più di tendenza, come il rosa big babol. Da abbinare al nostro outfit casual, composto da t-shirt e jeans, o a quello più elegante, come blusa a fantasia, pantalone palazzo e sandalo con tacco!

il capo più versatile e indispensabile della primavera 2022 è decisamente la giacca blazer. Da avere colorata nelle tonalità più di tendenza, come il rosa big babol. Da abbinare al nostro outfit casual, composto da t-shirt e jeans, o a quello più elegante, come blusa a fantasia, pantalone palazzo e sandalo con tacco! camicia di cotone oversize: non c’è capo più giusto in primavera della camicia di cotone oversize. Se non la avete, acquistatela subito, di color rosa big babol! Da abbinare con un pantalone largo con pinces e sneakers per tutti i giorni. Chic e semplice allo stesso tempo.

non c’è capo più giusto in primavera della camicia di cotone oversize. Se non la avete, acquistatela subito, di color rosa big babol! Da abbinare con un pantalone largo con pinces e sneakers per tutti i giorni. Chic e semplice allo stesso tempo. abito: hai ricevuto una miriade di inviti per comunioni, battesimi, matrimoni, e non sai cosa indossare? Con un abito rosa big babol vai sul sicuro. Scegli un modello con scollatura a V, a stile impero e lungo fino a sotto il ginocchio. Sarai perfetta per tutte le occasioni più eleganti.

hai ricevuto una miriade di inviti per comunioni, battesimi, matrimoni, e non sai cosa indossare? Con un abito rosa big babol vai sul sicuro. Scegli un modello con scollatura a V, a stile impero e lungo fino a sotto il ginocchio. Sarai perfetta per tutte le occasioni più eleganti. total look: non è un capo, ma un insieme di capi. Il total look rosa è perfetto per le occasioni più alla moda, come eventi, aperitivi o serate estive in disco. Da realizzare con blusa, pantalone, scarpa e borsa, tutto in rosa big babol.

non è un capo, ma un insieme di capi. Il total look rosa è perfetto per le occasioni più alla moda, come eventi, aperitivi o serate estive in disco. Da realizzare con blusa, pantalone, scarpa e borsa, tutto in rosa big babol. borsa a mano: il dettaglio trendy che non può mancare nei nostri outfit è la borsa piccola da portare a mano. Se abbiamo appena realizzato un outfit total black, non c’è niente di meglio di una borsa piccola colorata, magari rosa big babol, a chiudere il look! A proposito, look over 50: ecco i segreti per sembrare più giovane con il tuo outfit!

Adesso si che conoscete tutti i segreti per essere trendy! Non vi manca che realizzare il vostro outfit, uscire e divertirvi! Perché con l’outfit giusto tutto è più bello!