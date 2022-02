Federica Panicucci è una delle conduttrici TV più seguite e amate. Proprio ieri, però, il forte vento che ha colpito Milano le ha fatto rischiare la vita. Ecco il dramma vissuto da Federica Panicucci.

Federica Panicucci è la conduttrice di Mattino 5, amatissima dal pubblico e da sempre molto seguita anche sui social network. Ieri, però, a causa delle forti raffiche di vento che hanno colpito Milano, ha messo involontariamente a repentaglio la sua vita. Ecco cosa è successo.

Il dramma vissuto da Federica Panicucci

Nel corso della mattinata di ieri, Federica Panicucci ha avuto un incidente con la sua auto che avrebbe potuto facilmente costarle la vita.

A causa del fiorissimo venti che ha colpito Milano, infatti, una tegola si è staccata dal tetto di una casa ed è precipitata sul tettuccio della macchina della nota conduttrice, rischiando di farla andare fuori strada. Per fortuna Federica è riuscita a mantenere il controllo della sua auto e a evitare ulteriori danni a cose o persone.

La bella conduttrice ha in seguito pubblicato su Instagram le foto della sua auto dopo dell’incidente che, chiaramente, l’ha molto scossa. Le cose, infatti, avrebbero potuto mettersi molto male per la Panicucci, che possiede una macchina con tettuccio panoramico in vetro che si è frantumato in diversi punti dopo essere stato colpito dalla tegola.

Fortunatamente, però, il vetro ha resistito abbastanza da proteggere l’abitacolo, lasciando Federica incolume.

LEGGI ANCHE -> Federica Panicucci, trasformazione formidabile dagli esordi ad oggi: meravigliosa

“Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno”, ha scritto Federica nella caption della foto. “Per fortuna il vetro ha resistito. Sono viva per miracolo”.

I fan le hanno subito dimostrato tutta la loro vicinanza emotiva, e il loro affetto deve aver significato molto per la bella conduttrice.