Melanzane fritte: con questi trucchi saranno super!

Scopriamo insieme quali sono i trucchi da mettere in atto per poter godere di ottime melanzane fritte. Il risultato ti sorprenderà!

Se anche tu sei un’amante delle melanzane, di sicuro ti sarà capitato di provare a farle fritte. Dopotutto, cosa c’è di meglio di una buona frittura per esaltare il sapore di un cibo che già piace parecchio? Quando si tratta delle melanzane, però, non si può dare mai nulla per scontato. E, nello specifico, la frittura delle stesse necessita di alcuni piccoli accorgimenti di base.

Dei trucchi che è molto importante mettere in atto al fine di comprendere come renderle al meglio. Si tratta infatti di verdure che quando vengono fritte tendono ad assorbire parecchio olio. Cosa che può renderle meno fragranti e gustose e che può, ovviamente, appesantire molto dopo il consumo. Oggi, quindi, ti mostreremo alcuni semplicissimi trucchi che potrai mettere in atto proprio per aiutarti nella frittura. Trucchi che ti consentiranno di rendere le tue melanzane fritte molto più buone.

Melanzane fritte: i trucchi che ti cambieranno la vita

Poter preparare delle melanzane fritte che siano buone e che non risultino troppo ricche di olio non è facile come si vorrebbe.

Per fortuna, però, ci sono dei segreti che una volta appresi possono portarti al risultato sperato. E tutto per delle melanzane che amerai gustare in ogni momento e che sarai fiera di servire ai tuoi ospiti.

Spennellarle con l’albume

Una tecnica semplicissima e che può rendere la frittura anche più croccante è quella di spennellare le fette di melanzana con l’albume. Questo, infatti, consentirà loro di ottenere una sorta di patina che fungerà da protezione e consentirà di assorbire meno olio. Proprio ciò che serve per delle melanzane che siano buonissime e che al contempo si rivelino estremamente piacevoli da gustare.

Passarle nella farina è uno dei trucchi per le melanzane fritte

Impanare le melanzane con della farina (ancor meglio se di semola) è un altro modo per impedire loro di assorbire troppo olio. In questo modo saranno anche molto più soffici e piacevoli da gustare. Cosa che le renderà più adatte ad alcune preparazioni e tutto donando loro una leggerezza altrimenti impossibile da ottenere.

Usare acqua gelata per la pastella

Se decidi di creare una pastella, usare dell’acqua gelata farà si che questa risulti più croccante e che al contempo crei una sorta di protezione per le melanzane. In questo modo, le stesse assorbiranno meno olio e risulteranno più buone e più croccanti.

Questi tre semplici trucchi possono cambiare parecchio il risultato finale delle tue melanzane. A ciò dovrai anche aggiungere della carta assorbente in cui passarle una volta fritte e che dovrai cambiare più volte in modo da farle assorbire l’olio in eccesso.

Un trucco bonus per ottenere melanzane fritte poco unte e semplicemente squisite. Perfette per una parmigiana di melanzane a regola d’arte o per altri piatti a base di questo prezioso alimento.

E se, ciò nonostante non sei ancora convinta o hai voglia di provare qualcosa di buono. Ti ricordiamo che le melanzane sono buone anche se fritte in padella con poco olio o se panate e passate nella friggitrice ad aria. Sperimentarle con modalità di cottura sempre diverse sarà un modo per conoscerle meglio e per ampliare la tua esperienza di gusto in materia.