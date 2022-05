La discussa duchessa di Sussex Meghan Markle ha fatto una scelta che che sicuramente la renderà ancor meno gradita al popolo britannico. Ecco di cosa si tratta.

Meghan Markle sembra sempre essere decisa a mettere fine a qualunque legame con la Royal Family. I rapporti della duchessa con la famiglia reale, d’altronde, non sono mai stati ottimali e i dissapori sono stati numerosissimi, tanto da portare i duchi di Sussex all’allontanamento definitivo da Palazzo. A fare una rivelazione sconvolgente, però, è stata la giornalista Tina Brown, che nel suo libro Palace Papers. Inside the House of Windsor – The truth and the turmoil ha svelato un retroscena davvero sconvolgente sui programmi futuri di Meghan.

Il libro della Brown promette di scioccare il popolo britannico con rivelazioni davvero inedite. La giornalista, direttrice di Vanity Fair e Daily Beast e già autrice di una biografia su lady Diana, ha dedicato gran parte del libro ai Sussex. Le rivelazione fatte dalla Brown sulla ex coppia reale più controversa di sempre promettono di scioccare tutti fan della Royal Family. Ma cosa ha rivelato la giornalista riguardo a Meghan Markle? Ecco la news che vi lascerà esterrefatti.

La scelta sconvolgente di Meghan Markle

Secondo quanto affermato dalla Brown, il principe Harry tornerà in Inghilterra in occasione dei funerali della nonna, la regina Elisabetta. Meghan Markle, però, non lo seguirà.

“L’Inghilterra non le è mai piaciuta“, ha scritto la giornalista. Questa avversità alla royal family e alla Corona britannica, però, non ha certo giovato alla carriera e alla vita sociale della duchessa di Sussex. Forse contrariamente a quanto si sarebbe aspettata, la Markle ha dovuto assistere a un crollo drastico della sua popolarità (ora ai minimi storici) e l’assenza della protezione della Corona si sta rivelando problematica. Anche le richieste di collaborazione, dal punto di vista lavorativo, sono molto diminuite (soprattutto dopo il flop della sua collaborazione con Spotify).

Anche se, secondo l’autrice, Harry si sarebbe comunque allontanato da Palazzo Reale, con o senza Meghan (che molti sospettano abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica), il loro matrimonio sarebbe stato osteggiato dal principe William. Secondo quest’ultimo, infatti, i due avrebbero deciso di sposarsi troppo presto. William avrebbe addirittura sospettato che Meghan volesse sposarsi il prima possibile per poter estrare nel cerchio protetto della famiglia reale. Lo scopo di Meghan, a quanto sembra, sarebbe stato ottenere una fama ancor maggiore rispetto quella che già aveva come protagonista di una serie tv statunitense. Dopo il suo primo royal tour in Australia, però, la duchessa avrebbe iniziato a capire che quel mondo old-fashioned non faceva affatto per lei, che voleva essere moderna e indipendente (a livello finanziario) dal marito.

La sua intenzione iniziale (quasi una missione per lei) sarebbe stata quella di svecchiare la monarchia e attualizzarla. Un tentativo, come sappiamo, andato a rotoli. La Markle si sarebbe resa conto, troppo tardi, che la monarchia retta dalla regina Elisabetta era molto più forte (e amata) di lei. Per questo, alla fine, avrebbe gettato la spugna decidendo prendere definitivamente le distanze da uno stile di vita troppo “ingessato” per lei. Il fatto che non intenda fare ritorno neanche per i funerali della regina Elisabetta, però, promette di dare scandalo i Inghilterra. Come reagirà la Markle al polverone che di sicuro si alzerà intorno a lei?