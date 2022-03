La celeberrima consorte del principe Harry, Meghan Markle, ha sempre fatto parlare molto di sé a causa dei suoi comportamenti decisamente contrari all’etichetta reale. È anche molto ammirata per la sua incredibile bellezza, ma siamo sicuri che la sua avvenenza sia un dono di madre natura? Meghan Markle è davvero rifatta?

La duchessa di Sussex Meghan Markle è molto amata (e invidiata) per il suo stile e la sua bellezza solare. Alcuni però sospettano che la sua bellezza non sia esclusivamente frutto di buoni geni…

Rachel Meghan Markle è nata il 4 agosto 1981 a Los Angeles. Meghan è sempre stata vicina al mondo del cinema. Suo padre Thomas, infatti, è stato direttore della fotografia della serie Sposati… con figli.

La futura duchessa di Sussex ha frequentato la Northwestern University, conseguendo nel 2003 il Bachelor of Arts Degree in Theater e International Studies. Ha poi svolto uno stage presso l’ambasciata di Buenos Aires.

Meghan ha poi deciso di entrare nel mondo del cinema, prendendo parte a film come Sballati d’amore, Remember Me, In viaggio con una rock star, Come ammazzare il capo… e vivere felici, e a serie televisive come Suits, The War at Home, Fringe, CSI: Miami, CSI: NY. Non tutti sanno, inoltre, che la bella Meghan ha anche lavorato come modella e calligrafa.

Dal 2014 al 2017 la Markle è stata caporedattrice del sito web di lifestyle The Tig, da lei fondato.

Dal giugno 2016 è stata resa nota la sua relazione con il principe Harry, da subito al centro degli interessi mediatici. Il loro fidanzamento ufficiale è avvenuto nel novembre 2017. Fin da subito, Meghan non è piaciuta molto alla Royal Family, per via dei suoi comportamenti poco ‘reali’.

Le nozze sono state celebrate il 19 maggio 2018 nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor e l’evento è stato seguito dalle maggiori emittenti televisive mondiali. La lista nozze degli sposi è stata solidale: a ogni invitato è stato infatti chiesto di fare una donazione benefica a una delle sette organizzazioni scelte da Harry e Meghan.

Ma Meghan Markle è rifatta?

Se si guarda questa foto di Meghan Markle quando era molto giovane insieme a un’amica, si può notare subito una notevole differenza con la Meghan attuale.

La trasformazione, a ogni modo, è del tutto naturale se si pensa che la foto risale a parecchi anni fa. Solo un dettaglio non convince: il naso. Guardando con attenzione, infatti, pare proprio che la duchessa si sia fatta ritoccare il naso per renderlo più stretto e affusolato.

Che sia solo un’impressione? Non si sa, quel che è certo è che, con o senza ‘aiutini’ chirurgici, Meghan è sempre stata bellissima!