Il terribile errore di Meghan Markle: il gesto che ha distrutto tutto

L’errore di Meghan Markle? Secondo alcuni essere troppo spontanea, troppo “diversa”, troppo all’avanguardia rispetto alla Famiglia Reale.

Secondo una giornalista che invece segue da anni e anni la Royal Family e che conosce perfettamente i meccanismi che ne regolano la popolarità, l’errore più grave è stato un altro, e Meghan era anche stata avvertita!

La Royal Family britannica costituisce un caso assolutamente unico nel panorama del gossip mondiale. Nessun’altra famiglia reale al mondo (e ne esistono davvero moltissime) scatena così tanta attenzione e curiosità. Per questo motivo esistono dei giornalisti specializzati nel seguire gli eventi e le vite dei reali. Vengono chiamati “commentatori” e, soprattutto in Inghilterra, vengono costantemente invitati nelle trasmissioni televisive in cui si parla del lavoro e della vita privata dei Royals.

Tra i commentatori più famosi e più esperti del Regno Unito c’è la signora Jennie Bond, che per ben 26 anni è stata corrispondente sulla vita dei reali per la BBC.

La giornalista ebbe modo di parlare di Meghan non troppo tempo dopo la sua presentazione come fidanzata ufficiale e futura moglie del Principe Harry e, proprio in quell’occasione lanciò un’avvertimento alla Duchessa che, purtroppo rimase in ascoltato.

Probabilmente, se Meghan avesse prestato un minimo di attenzione alle parole della storica corrispondente della BBC le cose avrebbero potuto evolvere in maniera diversa.

L’errore più grande di Meghan Markle? La sua “stravaganza”

Quando nel 2018 Meghan diventò la moglie di Harry, tutti sperarono che l’attrice riuscisse a traghettare la Famiglia Reale nel ventunesimo secolo, facendo da ponte tra la “società vera” e l’aristocrazia inglese.

Secondo la signora Bond in quel periodo c’era lo stesso fermento e la stessa speranza che c’era nel 1981, l‘anno in cui Lady Diana Spencer aveva sposato il Principe Carlo.

Esattamente come allora si sperava che il rinnovamento della monarchia e il suo svecchiamento fossero opera di una donna bellissima, elegante e dal grande carisma.

Purtroppo, come sappiamo, in entrambi i casi le cose non sono andate affatto come speravano milioni di sudditi britannici e di semplici cittadini di tutto il mondo.

Alla base della tristezza e delle difficoltà di Diana c’erano all’epoca le profonde difficoltà della Principessa del Galles di vivere una vita fredda e formale come quella di corte.

Almeno all’apparenza si è trattato delle stesse difficoltà vissute da Meghan: nella lunga ed esplosiva intervista concessa a Oprah Winfrey Meghan ha affermato che le sue necessità psicologiche ed emotive sono state ignorate dalla famiglia reale e che la pressione e le critiche della stampa sarebbero state impossibili da sopportare.

La signora Jennie Bond ha commentato proprio di recente questo aspetto della Megxit e non ha negato che a volte sopportare le critiche e le costanti puntualizzazioni della stampa sia davvero molto difficile dal punto di vista emotivo.

La giornalista però ha spiegato che già nel 2019 aveva dato a Meghan un buon consiglio e che quel consiglio era stato del tutto ignorato. All’epoca la signora Bond aveva dichiarato: “Ho la sensazione che al pubblico non piaccia che lei spenda enormi quantità di denaro. Essendo stravagante, enormemente stravagante, può permetterselo, è una donna ricca, ma non funziona molto bene con il pubblico britannico, quindi penso che debba stare molto attenta”.

Leggi Anche => Il video per il compleanno di Meghan e quel dettaglio extralusso che non passa inosservato

All’epoca Meghan era stata molto criticata per la scelta di indossare un abito da 90.000 sterline di Dior per recarsi in visita ufficiale in Marocco, un Paese che di certo non brilla per ricchezza economica e benessere dei suoi abitanti.

Tra le altre cose, esattamente come una qualsiasi altra ricchissima attrice di Hollywood, Meghan Markle non indossa due volte lo stesso abito per occasioni importanti, cosa che invece Kate Middleton fa senza alcun problema.

Per questo motivo il valore del guardaroba di Meghan Markle è salito costantemente e in maniera vertiginosa durante la sua vita da Royal. Inoltre, quando è tornata negli States per fare una “piccola festa” per l’arrivo di Archie, pare che Meghan abbia speso cifre da capogiro, oltre 310.000 Dollari.

Secondo la signora Bond, quindi, se Meghan avesse rispettato le regole e il gusto dei sudditi britannici, la stampa non l’avrebbe attaccata così brutalmente e probabilmente lei si sarebbe risparmiata molta sofferenza.

Forse, addirittura la Megxit non si sarebbe mai verificata e Harry non avrebbe dovuto rinunciare completamente ai rapporti con la sua famiglia di origine.

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it!