I rossetti must della primavera 2022: ecco quali sono (e a chi donano!)

Quali sono i rossetti must have della primavera 2022? Quelli marroni, arancioni e bordeaux (insieme al rosso). Ma a chi stanno bene e come scegliere la tonalità perfetta?

Il marrone, il colore della terra, ci riporta indietro agli anni ’90, quando erano iconici i jeans a vita alta (in abbinamento alla giacca in denim), le camicie a quadri di flanella, i maglioni over, le felpe colorate, i vestiti sottoveste, le mini gonne in tartan e le maglie dentro i pantaloni oppure abbastanza corte da mettere in mostra l’ombelico.

Ebbene, la moda Y2K pare stia invadendo anche il mondo del beauty e va bene così, perchè un make up dal leggero gusto rètro non guasta mai.

Da abbinare con un trucco semplice sugli occhi (dal momento che già è un colore abbastanza scuro e non vogliamo di certo sembrare un panda con il rossetto), tale tonalità è perfetta da utilizzare anche nel nostro make up quotidiano, soprattutto se contiene tracce di arancione oppure di rosso, che danno quel cenno di luminosità di cui abbiamo bisogno per affrontare le nostre giornate.

Altro must di questa stagione sarà il rossetto bordeaux. Basta una matita scura, infatti, per definire il contorno labbra e valorizzare questo rossetto, da scegliere rigorosamente in una nuance più chiara.

Chiude la triade dei must have delle primavera 2022 il rossetto arancione. Pesca, terracotta, albicocca, terra bruciata sono solo alcune delle sfumature più iconiche di arancione. Il rossetto arancione dona energia e carattere a ogni look ed è capace di valorizzare qualsiasi incarnato (scegliendo però la nuance più adatta ovviamente).

Ma questi tre rossetti must have della primavera 2022 come si indossano? A chi stanno bene? Come scegliere la tonalità giusta? Te lo diciamo noi.

Rossetto marrone: a chi sta bene e come si indossa

Il motivo per cui il rossetto marrone è così universalmente riconosciuto come “il” rossetto e non un rossetto è semplice: il marrone è un tono della terra e tende ad adattarsi a tutti mentre riscalda l’aspetto della carnagione.

Qui arriva però una cattiva notizia: il pericolo con il rossetto marrone è che se ti avvicini troppo al tono della tua pelle, potresti sembrare “sbiadito”. Quindi come scegliere la tonalità migliore? In base alla tonalità della tua pelle. Dovresti scegliere così:

Tonalità della pelle più scure: se hai una carnagione scura, garantire un contrasto tra il tono della tua pelle ed il rossetto è importante, quindi sì ai toni del marrone chiaro (come il color caffè, per intenderci).

Tonalità della pelle olivastra: in questo caso la tua pelle sarà già "calda", quindi potrai optare per tonalità cioccolato fondente oppure vampy.

Tonalità della pelle medio – chiare: se hai la carnagione abbastanza chiara, ma non molto (che può sembrare difficile da comprendere, ma guardandoti allo specchio capirai se si tratta di te) dovresti scegliere un rossetto marrone che abbia un sottotono rosso oppure arancione.

Tonalità della pelle chiare: questa è la carnagione più difficile da abbinare a questa nuance di rossetto, perchè il rischio di sembrare Morticia Addams è dietro l'angolo. Come fare per scongiurare questo pericolo? Scegliendo un tono più chiaro per esaltare i sottotoni freddi della pelle.

Come dicevamo prima, puoi decidere di indossarlo anche ogni giorno, tutto dipende da come lo fai. Se ad esempio, lo vuoi indossare di giorno, puoi anche applicare solo il rimmel, oppure al massimo aggiungere un ombretto chiarissimo, leggerissimo e delicatissimo.

Se hai optato per un rossetto matt, usa un ombretto che abbia un tocco di luminosità che faccia da contrasto al colore scuro delle labbra.

Rossetto bordeaux: a chi sta bene e come indossarlo

Partiamo subito dicendo che esistono al mondo “50 sfumature di bordeaux”, quindi in realtà questo non è un unico colore, ma una gamma di tonalità.

Quale scegliere? Dipende da che look vuoi avere: se vuoi apparire più audace, scegli colori caldi e ricchi, sui toni del marroncino. Per invece vuoi un trucco più leggero, prediligi un colore simile a quello delle bacche di more per intenderci.

In ogni caso, se non ami il rossetto matt, puoi anche scegliere le formule gloss, che sono particolarmente di tendenza questa primavera tra l’altro.

A chi sta bene questo rossetto? In linea di massima, è perfetto soprattutto per chi ha una pelle abbastanza abbronzata – e comunque non chiara – perché risalta scaldando il make up.

Siccome, però, appunto esistono tante colorazioni, dobbiamo capire qual è quella che si adatta meglio alla nostra carnagione.

Le tonalità sul vinaccia, prugna, burgundy valorizzano sia le carnagioni diafane, che vengono così scaldate, sia quelle olivastre, che con un colore troppo scuro potrebbero indurirsi.

C’è poi una sua variante, e cioè il rossetto color mattone, che trova la sua massima espressione sulle carnagioni olivastre. Essendo un colore caldo e deciso, si adatta alla perfezione alle pelli dal sottotono caldo, mentre non è assolutamente adatto alle carnagioni lunari e dal sottotono freddo.

Il mix ideale per questo tipo di rossetto comunque è rappresentato da carnagione olivastra e occhi chiari. Su un viso dai colori scuri infatti, il rossetto mattone può risultare eccessivo: in questi casi è meglio optare per tinte più luminose, come il rosso accesso.

Come collocarlo all’interno del make up complessivo? Indossa l’eyeliner, un ombretto sul rosato – rosso non acceso, magari luminoso e non esagerare comunque con il trucco occhi.

Rossetto arancione: a chi sta bene e come si indossa

Il rossetto arancione è uno di quelli che o ami o odi, non conosce mezze misure. Ma se stai pensando di usarlo, ecco cosa dovresti sapere.

Se hai la pelle olivastra, dovresti propendere per un arancione intenso, una nuance che si fa notare grazie alla punta di rosso che lo contraddistingue, oppure per una dal sottotono giallo.

Occhio però alla texture: se vuoi indossarlo di giorno scegli la versione glossy, più fresca. Al contrario, di sera osa con una texture opaca, estremamente raffinata. Se invece ti piace l’effetto bagnato, sotto al rossetto stendi un balsamo labbra per dare più trasparenza.

Se hai una pelle chiara il colore che fa per te è l’arancione – pesca, che racchiude una punta di rosa ed è perfetto per dare vita ad un look elegante. E comunque per gli incarnati più chiari basterà scegliere una nuance media o chiara dal sottotono freddo.

Infine le nuances di arancione tendenti al rosso e al corallo sono un evergreen che dona ad ogni tipo di pelle.

Con quale make up abbinarlo? Il primo consiglio è di abbinarlo ad un look piuttosto naturale. Le amanti del colore potranno osare un look “tono su tono” con ombretti e blush color pesca e arancione.

Se poi hai più di 40 anni e ti stai chiedendo come dovresti scegliere il rossetto per questa primavera, ecco la nostra guida adatta a te.